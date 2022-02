Małopolska: Mieszkańcy chętnie oddają krew

Od kilku dni Małopolanie wyjątkowo chętnie oddają krew i na ten moment nie brakuje jej – jest zabezpieczona także w przypadku przyjęcia osób rannych z Ukrainy.

– Potrzeby małopolskich szpitali są zabezpieczone. W tym momencie Polska nie wspomaga Ukrainy zapasami krwi, ale jest na to gotowa – powiedziała w sobotę lek. Beata Mazurek, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (RCKiK). Z przekazanych przez nią informacji wynika, że na ten moment zapasy krwi w Małopolsce wystarczyłyby także w przypadku przyjęcia rannych z Ukrainy.





Duże zainteresowanie oddawania krwi

Krakowskie centrum krwiodawstwa od kilku dni obserwuje duże zainteresowanie mieszkańców oddawaniem krwi – właśnie z myślą o rannych Ukraińcach. W sobotę w punkcie przy ulicy Rzeźniczej krew oddało ponad 120 ze 150 zarejestrowanych osób (niecałe 30 osób nie zakwalifikowało się do oddania), a na osiedlu na Skarpie – 30 oddało, 16 nie zostało zakwalifikowanych.

Wszelkie bieżące informacje o zapasach krwi oraz o miejscach, gdzie można ją oddać, są na stronie internetowej rckik.krakow.pl.





Podziękowania

„Dziękujemy wszystkim chętnym do oddania krwi za zaangażowanie. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.– czytamy w ostatnim komunikacie na stronie RCKiK.W niedzielę akcje krwiodawstwa odbędą się w Łącku (zespół szkół św. Kingi) oraz w remizach OSP w Krościenku nad Dunajcem, Kamienicy, Charsznicy i Gliczarowie Górnym.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w sobotę, że na razie strona ukraińska nie potrzebuje krwi, a Polska wysyła do Ukrainy tylko pojemniki na krew. – Na razie nie zgłaszajmy się do punktów krwiodawstwa. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy na pewno zapraszać. Jesteśmy gotowi kilkanaście tysięcy jednostek krwi natychmiast wysłać na Ukrainę, a także osocza, czyli też tego, co jest pomocne w ratowaniu życia – powiedział wiceminister zdrowia.





Pociąg sanitarny

Zgodnie z sobotnimi informacjami szefa KPRM Michała Dworczyka, Polska przygotowała specjalny program odbierania rannych z Ukrainy. Polski pociąg sanitarny będzie zabierał rannych z Mościsk na Ukrainie. Ranni trafią do Szpitala Narodowego w Warszawie, a po diagnostyce do placówek specjalistycznych. Pomoc zadeklarowało 120 szpitali. Jest w nich ok. 7 tys. miejsc dla osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych.