Armia ukraińska wysadziła węzły kolejowe łączące Ukrainę z Rosją

Armia ukraińska wysadziła w sobotę w powietrze wszystkie węzły kolejowe, łączące koleje ukraińskie z rosyjskimi - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na biuro prasowe Ukraińskich Kolei.

Jak podkreślono, zrobiono to po to, by uniemożliwić dostarczanie armii rosyjskiej sprzętu wojskowego i posiłków w ludziach koleją rosyjską.



Rosjanie poprosili o przywrócenie połączeń z centralnym sztabem Kolei Ukraińskich jakoby w celach humanitarnych. Otrzymali od ukraińskich łącznościowców odpowiedź: „Rosyjski pociągu, p...l się” – podała Ukraińska Prawda.



Takimi słowami odpowiedzieli rosyjskiemu okrętowi wojennemu, który wzywał do poddania się i złożenia broni, ukraińscy obrońcy Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Ukraińcy nie zdołali w piątek obronić wyspy. Najprawdopodobniej wszyscy zginęli, jednak według Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (DPSU) jest nadzieja, że mogli dostać się do niewoli i zostać przetransportowani do Sewastopola na Krymie.

