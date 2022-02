Niemcy zmieniają zdanie w sprawie broni dla Ukrainy

„Przekażemy naszym ukraińskim przyjaciołom tysiąc sztuk broni przeciwpancernej oraz 500 rakiet Stinger” – zadeklarował kanclerz Niemiec Olaf Scholz. To zmiana o 180 stopni stanowiska Berlina, który do tej pory odmawiał nie tylko przekazywania Ukraińcom niemieckiej broni, ale też przekazywania przez inne kraje broni zakupionej z Niemiec. Oświadczenie szefa rządu RFN pojawiło się na Twitterze po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

– W Niemczech też powinni się zastanowić, co to znaczy to przysłowie. 5000 hełmów? To chyba jakiś żart. Nie ma czasu na zabetonowany egoizm, który widzimy w niektórych krajach zachodnich, także tutaj w Niemczech niestety. Po to przyjechałem do kanclerza Olafa Scholza, żeby wstrząsnąć sumieniem Niemiec – mówił premier Mateusz Morawiecki przed rozmową z szefem rządu RFN. Przypomniał, że Ukraina walczy teraz również za naszą wolność i suwerenność. Więcej przeczytasz TUTAJ. Po rozmowie z Morawieckim Scholz napisał na Twitterze, że „rosyjski atak stanowi przełom”. „Mamy obowiązek wesprzeć ile sił Ukrainę w oporze przeciw najeźdźczej armii Putina. Dlatego dostarczymy naszym przyjaciołom na Ukrainie 1 tys. sztuk broni przeciwpancernej oraz 500 rakiet Stinger” – zadeklarował kanclerz.

Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022

Rakiety Stinger to naprowadzane na podczerwień amerykańskie pociski ziemia-powietrze wystrzeliwane z ręcznych wyrzutni, produkowane m.in. w zakładach Dorniera w Niemczech. Ich skuteczności sowieckie lotnictwo doświadczyło już w Afganistanie.Jeśli chodzi o broń przeciwpancerną, Scholz nie sprecyzował jej typu. Według mediów władze Niemiec miały się zgodzić na przekazanie przez Holandię 400 granatników ppanc niemieckiej produkcji.Zdaniem „Frankfurter Allgemeine Sontagszeitung” Berlin miał także – po miesiącu zabiegów w tej sprawie – zaakceptować wreszcie przekazanie przez Estonię haubic zakupionych wcześniej z Finlandii, ale niegdyś stanowiących własność. Estończycy prosili o zgodę w tej sprawie już w styczniu, ale do tej pory RFN odmawiała.Według mediów Niemcy wyślą na Ukrainę także czternaście transporterów opancerzonych i – przez terytorium Polski – do 10 tys. ton paliwa.