Ukraińcy: Polacy, dzięki wam ludzie u nas nie tracą wiary w człowieczeństwo

Dziękujemy wam, Polacy. Jesteście niesamowici. Dzięki wam ludzie u nas nie tracą wiary w człowieczeństwo, wiedzą, że dobro istnieje. Matki z dziećmi uciekające z naszego kraju wiedzą, że tutaj w Polsce mają się gdzie schronić – mówiła na wiecu w Łodzi młoda Ukrainka.

Wojna na Ukrainie



Po południu przed konsulatem honorowym Ukrainy w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej zgromadziło się kilkadziesiąt osób w geście poparcia dla walczącego z rosyjską agresją kraju. W demonstracji uczestniczyli Ukraińcy, Polacy i Białorusini.





Kartony z hasłami

Manifestanci mieli ukraińskie flagi i symbole oraz transparenty a także kartony z hasłami: „Wolna Ukraina”, „Putin morderca”, „No war”, „Belarus razam z Ukrainaj” i znane już słowa ukraińskich obrońców Wyspy Węży: „Rosyjski okręcie, spier***aj”.Przemawiająca na wiecu młoda Ukrainka apelowała do łodzian: „Jeśli macie znajomych w Rosji, prosimy: wytłumaczcie im, że Putin nie przyszedł do nas, aby nas – jak mówi – ratować, ale atakować” – powiedziała.

Ukraińcy dziękowali Polakom za pomoc, której nasz kraj udziela uchodźcom przyjeżdżającym z ogarniętego wojną kraju.



– Dziękujemy wam, Polacy. Jesteście niesamowici. Dzięki wam ludzie u nas nie tracą wiary w człowieczeństwo, wiedzą, że dobro istnieje. Matki z dziećmi uciekające z kraju wiedzą, że tutaj w Polsce mają się gdzie schronić – mówiła uczestniczka demonstracji.





„Wspierajcie Ukraińców”

– To najlepszy dar, jaki teraz możecie nam ofiarować.– To jest kryzys demokracji na świecie, to jest kryzys humanitarny. Pomóżcie nam, jak tylko możecie. Rozumiemy, że nie każdy może pomóc finansowo, nie każdy może zaoferować mieszkanie, ale liczy się dla nas choćby słowo otuchy, nawet jeden wpis internetowy – zaznaczyła.

Przekonywała, że dla walczących teraz z rosyjską agresją ważny jest każdy przejaw poparcia dla Ukrainy.



– Ludzie tam wiedzą po prostu, że nie są sami, że cały cywilizowany świat stoi za nimi i że oni walczą właśnie o cały demokratyczny świat, a ich cierpienie nie pójdzie na marne – podsumowała Ukrainka.



Podczas wiecu w Łodzi zbierano deklaracje od osób, które mogą zaoferować ukraińskim uchodźcom jakąkolwiek pomoc, m.in. pieniądze, mieszkanie, jedzenie, ubranie.



