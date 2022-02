Ukraińska armia: Rosyjski okręt zestrzelił własny samolot

Rosyjski okręt przypadkowo zestrzelił własny samolot wojskowy na Morzu Czarnym – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Dokonać ostrzału miał okręt Floty Czarnomorskiej.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



„Na wodach Morza Czarnego okręt rosyjskiej Floty Czarnomorskiej »przyjazny ogień« zniszczył swój samolot wojskowy” — poinformowała ukraińska armia.

❗️ A #Russian warship in the Black Sea shot down a Russian warplane with friendly fire. pic.twitter.com/zNGgWd4TK3