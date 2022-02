Ukraina zaprzecza, by odmawiała podjęcia negocjacji ws. zawieszenia broni

Władze Ukrainy zaprzeczyły doniesieniom, według których odmawiały one podjęcia negocjacji z Rosją w sprawie zawieszenia broni. Jednocześnie podkreśliły, że nie zaakceptują żadnych ultimatów ani warunków nie do przyjęcia.

Ukraina będzie zdejmować tablice z nazwami ulic MSW Ukrainy wzywa w sobotę mieszkańców kraju do zdejmowania tablic z nazwami ulic i numerami, by dezorientować atakujących ten kraj Rosjan. zobacz więcej

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak powiedział Agencji Reutera, że Kijów przygotował stanowisko negocjacyjne, ale Rosja postawiła warunki nie do zaakceptowania.



– Wczoraj doszło do eskalacji agresywnych działań sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, przypuszczano nawet wieczorne i nocne ataki z powietrza i rakietowe na miasta ukraińskie. Uważamy takie działania wyłącznie za próbę złamania Ukrainy i zmuszenia jej do przyjęcia absolutnie niedopuszczalnych warunków – oznajmił Podolak.



Czytaj także: „Putin jest wściekły. Był przekonany, że to będzie łatwa wojna”