Niemcy godzą się na wprowadzenie sankcji obejmujących SWIFT? [WIDEO]

W Brukseli coraz więcej nieoficjalnych doniesień o tym, że Niemcy godzą się na odłączenie Rosji od systemu rozliczeń finansowych SWIFT za jej inwazję na Ukrainę. Od kilku godzin pojawiają się informacje, że będzie jednomyślność 27 unijnych krajów w tej sprawie.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka potwierdziła tę informację w dwóch niezależnych źródłach.



„Nie chciałbym zapeszać, ale powinno być dobrze” – powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia jeden z unijnych dyplomatów. Drugi na pytanie, czy dotarły informacje do Brukseli, że Niemcy jednak zgodzą się na odłączenie Rosji od systemu SWIFT, odpowiedział krótko: „tak”.



Klucz do rozwiązania tej sprawy był w Berlinie. Bo choć początkowo cztery kraje zgłaszały zastrzeżenia – Niemcy, Włochy, Cypr i Węgry – to w piątek wieczorem stało się jasne, że do przekonania pozostały już tylko Niemcy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

W sobotę na rozmowy w tej sprawie z kanclerzem Niemiec poleciał do Berlina premier Mateusz Morawiecki wraz z prezydentem Litwy.