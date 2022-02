Miedwiediew: Rosja nie przerwie działań na Ukrainie mimo sankcji

„Rosja nie przerwie działań na Ukrainie pomimo zachodnich sankcji” – napisał na portalu społecznościowym Vkontakte Dmitrij Miedwiediew, były rosyjski prezydent, teraz wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji. Za kontynuowanie ataków ze strony swojego państwa na Ukrainę oskarża jej obywateli.

Wojna na Ukrainie



„Operacja wojskowa w celu ochrony Donbasu będzie prowadzona w pełni i aż do osiągnięcia wszystkich rezultatów. Nie mniej i nie więcej” – napisał Miedwiediew.



Nie zmieniły tego także „represyjne działania Zachodu” – podkreślił były prezydent. Sankcje nazwał „polityczną bezsilnością, wynikającą z niezdolności Zachodu do zmiany kursu Rosji”.



„Teraz jesteśmy zewsząd wypędzani, karani, zastraszani, ale się tego nie boimy” – podkreślił bliski zaufany prezydenta Władimira Putina, dodając, że odpowiedź Rosji będzie „lustrzanym odbiciem” działań podjętych przeciwko niej.



Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji zaznaczył, że nadszedł czas, by „zamknąć ambasady na cztery spusty. Oświadczył, że stosunki dyplomatyczne (Rosji) z Zachodem „nie są szczególnie potrzebne”.





Przywrócenie kary śmierci

Po zawieszeniu Rosji w prawach członka Rady Europy Dmitrij Miedwiediew poruszył temat przywrócenia w Rosji kary śmierci. Temat ten był już w tym kraju ponownie dyskutowany.

Kreml oskarżył rząd Ukrainy o to, że odmawiając podjęcia negocjacji, jest odpowiedzialny za kontynuowanie szeroko zakrojonego rosyjskiego ataku. Jak przekazał rzecznik prasowy prezydenta rosyjskiego Dmitrij Pieskow, w oczekiwaniu na negocjacje Władimir Putin wstrzymał tymczasowo w piątek „posuwanie się” wojsk rosyjskich.





Wznowione natarcie

źródło: dw.com

Jednak „natarcie zostało wznowione”, bo strona ukraińska odmówiła podjęcia negocjacji – twierdzi Kreml. W piątek oświadczył, że zaproponował Ukrainie rozmowy w stolicy Białorusi Mińsku. W skład delegacji rosyjskiej mieli wejść przedstawiciele resortów obrony, spraw zagranicznych i administracji prezydenckiej.Kilka godzin później Putin wezwał armię ukraińską do przeprowadzenia zamachu stanu.