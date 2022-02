„Putin jest wściekły. Był przekonany, że to będzie łatwa wojna”

„Władimir Putin jest wściekły. Myślał, że pokona Ukrainę w ciągu maksymalnie czterech dni. To się nie udało. Wkrótce będzie musiał rozpocząć negocjacje” – napisał na Twitterze Riho Terras, były minister obrony Estonii i europoseł.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Terras powołując się na informacje ukraińskiego wywiadu przekazał, że prezydent Rosji ukrył się na Uralu, gdzie skoszarowano także rosyjskich oligarchów. Ma to zapobiec ich ewentualnej ucieczce z kraju.



„Putin jest wściekły. Był przekonany, że wojna będzie łatwa, a wszystko zostanie załatwiony w czasie 1–4 dni” – czytamy we wpisie.



Zdaniem estońskiego polityka „Rosjanie nie mieli planu taktycznego”, a do tego dzień działań zbrojnych kosztuje Rosję około 20 mld dolarów.

2/7 Russians didn’t have a tactical plan. The war costs about $20 bln/day. There are rockets for 3-4 days at most, they use them sparingly. They lack weapons, the Tula and 2 Rotenberg plants can’t physically fulfil the orders for weapons. Rifles and ammo are the most they can do.