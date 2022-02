Ukraina będzie zdejmować tablice z nazwami ulic

MSW Ukrainy wzywa w sobotę mieszkańców kraju do zdejmowania tablic z nazwami ulic i numerami, by dezorientować atakujących ten kraj Rosjan.

Wojna na Ukrainie



„Dezorientujemy wroga razem!” – napisał w serwisie Telegram przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko.



„Aby rozkojarzyć i zdezorientować wroga, który nielegalnie przemieszcza się drogami Ukrainy, wzywamy obywateli do następującej inicjatywy: zdjęcia tabliczek z numerami i nazwami ulic/miast/wsi w swoich regionach” – dodał.



„Zrobimy wszystko co możliwe, by jak najszybciej oczyścić Ukrainę od rosyjskiego okupanta” – oświadczył Heraszczenko.



