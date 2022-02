Belgia zmieniła zdanie. Wyśle na Ukrainę broń maszynową

Belgia wyśle na Ukrainę 2 tys. sztuk broni maszynowej, a także 3,8 tys. ton paliwa. Poinformował o tym belgijski premier Alexander De Croo.

Premier Belgii zadeklarował, że jego rząd jest otwarty na dalsze prośby o pomoc ze strony Ukrainy.



Alexander De Croo powiedział też, że Belgia wyśle 300 żołnierzy do Rumunii. Będzie to element procesu wzmacniania wschodniej flanki NATO. Belgijscy żołnierze wchodzą w skład sił szybkiego reagowania NATO.





Zmiana stanowiska

źródło: PAP, IAR

To zmiana stanowiska. Kilka tygodni temu władze w Kijowie zwróciły się do belgijskiego gabinetu z oficjalną prośbą o wysłanie 5 tys. hełmów, kamizelek kuloodpornych, broni oraz amunicji. Wówczas prośba ta została zignorowana. Rząd „nie chciał dolewać oliwy do ognia”, pisał we wtorek dziennik „De Standaard”.Jeszcze kilka dni temu premier Alexander De Croo mówił w rozgłośni Radio 1, że jego gabinet w drodze konsensusu postanowił nie odpowiadać na prośbę władz w Kijowie.W piątek szefowa MSZ Sophie Wilmes poinformowała, że Belgia może zacząć dostarczać broń na Ukrainę i dodała, że. Poprosiła też resort obrony o pilne przygotowanie listy broni, którą można byłoby dostarczyć krajowi zaatakowanemu przez Rosję.