Turcja uderza w Rosję. Zabronili okrętom wpływania na Morze Czarne

Turcja zabroniła rosyjskim okrętom wpływania na Morze Czarne – poinformował w sobotę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Na Ukrainie jest 100 tys. rosyjskich najeźdźców, którzy podstępem ostrzeliwują budynki mieszkalne – przekazał.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



„Podziękowałem mojemu przyjacielowi, prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi i narodowi Turcji za ich silne wsparcie. Zakaz przepływania rosyjskich okrętów wojskowych na Morze Czarne i znaczne militarne i humanitarne wsparcie dla Ukrainy są dziś niezwykle ważne” – napisał na Twitterze Zełenski.



„Ukraina nigdy tego nie zapomni” – dodał.



Przekazał też, że poinformował premiera Indii Narendrę Modiego o agresji rosyjskiej. Jak przekazał, na ukraińskim terytorium jest ponad 100 tys. rosyjskich najeźdźców. „Rosjanie podstępnie ostrzeliwują budynki mieszkalne” – zaalarmował Zełenski.



Zaapelował o wspólne powstrzymanie agresora.

I thank my friend Mr. President of ���� @RTErdogan and the people of ���� for their strong support. The ban on the passage of ���� warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for ���� are extremely important today. The people of ���� will never forget that!