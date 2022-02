Bartosiak: Niemcy najbardziej by chcieli, żeby Ukraińcy przegrali

Myślę, że to, czego Niemcy najbardziej by chcieli, to tego, żeby Ukraińcy przegrali. I to jak najszybciej. Wtedy mieliby problem z głowy – uważa Jacek Bartosiak, prawnik i publicysta zajmujący się geopolityką i strategią, założyciel think tanku Strategy&Future. W opinii Bartosiaka „Niemcy będą musieli podjąć decyzję, w czyjej drużynie chcą grać”.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



– Wojna jest prowadzona przeciwko Stanom Zjednoczonym, tylko by proxy, per procura [przez pełnomocnika – red.]. Tak naprawdę to są zbrojne negocjacje ze Stanami, które mają doprowadzić do tego, żeby te wycofały się na zachód Europy, a najlepiej w ogóle zniknęły z Europy. A tym samym żeby Amerykanie skończyli wspieranie Ukrainy i już nie mieli dominującego zdania w Europie Środkowo-Wschodniej – wyjaśnił ekspert.



Dodał, że Niemcy wybrały hedging, czyli swoją własną grę kontynentalną.



– Nawet jeśli zrobiły to nieświadomie, to wybrały. Poprzedni układ jest nieaktualny, chyba że Niemcy teraz staną się posłuszne Stanom Zjednoczonym albo wypowiedzą im posłuszeństwo i staną się graczem kontynentalnym o sprzecznych interesach do tych, jaki ma niepodległe państwo polskie – dodał.

Co jest w interesie Niemiec?

Ekspert zaznaczył, że jeszcze do niedawna w interesie Niemiec był spokój i pokój w Europie, prowadzenie handlu, gaz, dominacja gospodarcza na kontynencie, rynki rosyjskie i dogadanie się z Rosją na jakichś zasadach.

– To wszystko przy jednoczesnym utrzymywaniu przyjaznych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi tak, aby Amerykanie nadal gwarantowali przewidywalny system wymiany towarowej w zglobalizowanym świecie. A dzisiaj musiałbym się zastanowić, co jest w ich interesie, bo Niemcy będą musieli podjąć decyzję. Na razie podjęły taką, jaką widzimy – nie chcą drażnić Rosji, nie zgodziły się na blokadę SWIFT-a i tak dalej – zaznaczył Jacek Bartosiak.



– Myślę, że to, czego Niemcy najbardziej by chcieli, to tego, żeby Ukraińcy przegrali. I to jak najszybciej. Wtedy mieliby problem z głowy – dodał.



Ekspert zaznaczył, że wtedy Niemcy dalej prowadziliby swoją narrację, że „trzeba jednak z tą Rosją rozmawiać, żeby nie było ofiar, żeby Ukraińców humanitarnie traktowano, i że Rosja jest niezbędnym elementem gry europejskiej, nie można jej wykluczać i trzeba z nią nadal handlować”.