Premier Ukrainy dziękuje Polsce za wsparcie ich żądań sankcji na Rosję

Premier Ukrainy Denys Szmyhal podziękował Polsce za wsparcie w kwestii nakładania sankcji na Rosję. Życzył powodzenia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu przed rozmowami z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



„Rosja bombarduje ukraińskie miasta. Cierpią cywile. Ukraina broni się i będzie się bronić” - pisze premier Ukrainy Denys Szmyhal.



„Potrzebne jednak jak najszersze sankcje na rosyjskiego agresora” - podkreślił. „Odłączycie ich od systemu SWIFT! Sektor energetyczny! Dziękuję za wsparcie Polsce w tym zakresie. Powodzenia dziś w Berlinie, Mateusz Morawiecki” - dodał.



Do wpisu premiera Ukrainy odniósł się rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. „Zrobimy wszystko, co możliwe!” - napisał na Twitterze.



Szef polskiego rządu wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą spotka się w sobotę w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem. Jak napisał przed rozmowami Morawiecki, ma on zamiar przekonać Scholza do pilnych działań na rzecz powstrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podkreślił, że „tylko szybkie, dotkliwe sankcje mogą nas do tego przybliżyć”.