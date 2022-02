„5 tys. hełmów to jakiś żart”. Morawiecki do Putina: Przestań atakować Ukrainę, zabijać ludzi

– Musimy zamknąć Nord Stream 1 i 2, ostatecznie uniezależnić się od surowców rosyjskich, odciąć rosyjskie instytucje finansowe od finansowania na rynkach kapitałowych, konfiskować majątki oligarchów, zamknąć SWIFT dla Rosji – stwierdził premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Berlinie. – W rurociągach nie płynie tylko gaz, ale także krew dzieci, żołnierzy, matek – dodał.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



W sobotę polski premier i prezydent Litwy Gitanas Nauseda spotykają się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w sprawie sankcji wobec Rosji.



Podczas briefingu przed rozmowami Morawiecki podkreślał, że należy zablokować nie tylko Nord Stream 2, ale także Nord Stream 1.



– Musimy odciąć instytucje finansowe rosyjskie, rosyjskie firmy, od finansowania na rynkach kapitałowych, wykreślić ich z indeksu MSCI. Świat finansów doskonale wie, co to znaczy. Zamknąć SWIFT dla Rosji – podkreślił. – Wszystkie sankcje powinny być na stole – oświadczył.



O tym – podkreślił Morawiecki – chce rozmawiać w Berlinie z Scholzem. – Nie ma ani chwili do stracenia – dodał.

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”

Szef rządu przywołał przysłowie: „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. – W Niemczech też powinni się zastanowić, co to znaczy to przysłowie. 5000 hełmów? To chyba jakiś żart – ocenił.– Musi być realna pomoc w broni, pomoc żołnierzom ukraińskim, którzy chcą walczyć, pomóc narodowi ukraińskiemu, który chce walczyć– stwierdził Morawiecki.

– Dzisiaj nie ma czasu na zabetonowany egoizm, który widzimy w niektórych krajach zachodnich, także tutaj w Niemczech niestety. Po to przyjechałem do kanclerza Olafa Scholza, żeby wstrząsnąć sumieniem, wstrząsnąć sumieniem Niemiec, żeby zdecydowali się w końcu na rzeczywiście miażdżące sankcje – mówił premier Mateusz Morawiecki.





„Przestań mordować ludzi”

źródło: TVP INFO, PAP

– Na sankcje, które będą tak zdecydowane, żeby wypłynęły na decyzje Kremla, żeby wpłynęły na decyzje Putina. Przestań atakować Ukrainę! Przestań mordować ludzi! To musi być wiadomość, która popłynie tutaj stąd z Berlina do Rosji, do Moskwy – dodał.Szef rządu zwrócił uwagę, że Rosja nie tylko napadła na Ukrainę i nie tylko chce pozbawić jej suwerenności. – Nie tylko zabija cywilów, zabija dzieci, kobiety, żołnierzy, mężczyzn.– taki jaki znamy – podkreślił.