Morawiecki: Orban zapewnił mnie o poparciu dla daleko idących sankcji wobec Rosji

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w sobotę po raz kolejny rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem, który zapewnił go o poparciu dla daleko idących sankcji wobec Rosji, w tym w kwestii zablokowania systemu SWIFT.

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że w sobotę rozmawiał z ambasador Węgier Orsolyą Zsuzsanną Kovács i że „Węgry nie będą blokować żadnych sankcji przeciwko Rosji, w tym także dot. systemu SWIFT”.

W nocy z piątku na sobotę formalnie weszły w życie sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję za atak na Ukrainę. UE nałożyła je na prezydenta Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych Sergieja Ławrowa.Przyjęła też szeroko zakrojone sankcje indywidualne wobec innych osób i gospodarcze. Sankcje obejmują też Białoruś.

This is the beginning of a new page in the history of our states ���� ����. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.