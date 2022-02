Instytut badawczy w Fukushimie zaniepokojony sytuacją w Czarnobylu

Instytut badań nuklearnych w japońskiej Fukushimie wyraził zaniepokojenie, ponieważ nie może nawiązać kontaktu z lokalną ukraińską instytucją, której pomaga monitorować radioaktywne substancje w Czarnobylu – podała w sobotę japońska agencja prasowa Kyodo.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



Instytut Radioaktywności Środowiskowej na Uniwersytecie Fukushimy prowadzi wspólnie z ukraińskim rządem pomiary związane z promieniotwórczymi cząstkami. W marcu do Czarnobyla miało pojechać pięcioro japońskich naukowców, by skontrolować urządzenia pomiarowe, ale ich wyjazd odwołano – pisze Kyodo.



– Trudno będzie prowadzić ciągłe obserwacje, jeśli rosyjskie wojska tam pozostaną. Nie mogę przewidzieć, co się wydarzy – powiedział szef japońskiego instytutu Kenji Namba.



Dyrektorka japońskiej organizacji charytatywnej pomagającej dzieciom dotkniętym katastrofą w Czarnobylu z 1986 roku Mari Sasaki również przekazała, że nie może nawiązać kontaktu z ukraińskim partnerem grupy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Rządowa ukraińska agencja, która odpowiada za strefę wykluczenia w Czarnobylu, ostrzegła, że okupujący ten obszarby obwinić Ukrainę o ostrzał nad niebezpiecznymi obiektami. Ukraina nie prowadzi działań bojowych w Czarnobylu – podkreślono.Wcześniej informowano, że po wejściu tam z terytorium Białorusi rosyjskich wojsk