Tysiąc dębów do rekonstrukcji katedry Notre-Dame. „Trzeba przywrócić jej blask”

Katedra Notre-Dame w Paryżu, która uległa częściowemu zniszczeniu w wyniku pożaru 15 kwietnia 2019 roku, ma zostać ponownie otwarta w 2024 roku. Trwają przygotowania do rekonstrukcji budowli – poinformował portal tvp.info Frederique Meyer, rzecznik prasowy z instytucji publicznej odpowiedzialnej za konserwację i restaurację katedry (Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris). Sami Francuzi określają katedrę jako „symbol Paryża i Francji”. Jak powiedział nam jeden z naszych rozmówców – Thibaud Millet-Barbé, „trzeba przywrócić jej blask”.

Kontynuowane są przygotowania do fazy odbudowy katedry Notre-Dame w Paryżu, aby przywrócić ją do celów kultu i zwiedzania w 2024 roku – przekazał Frederique Meyer.





Przygotowania

Prace związane z zabezpieczeniem i umocnieniem katedry rozpoczęły się 16 kwietnia 2019 r., a zakończyły się minionego lata zgodnie z agendą – przekazano. Obejmowały one rozbiórkę zniszczonego rusztowania, usunięcie wielkich organów, ustawienie drewnianych stropów pod przyporami, odgruzowanie, zabezpieczenie przejścia przez transept.Jak podał Meyer, prowadzone są nadal „przetargi, które doprowadzą do wyłonienia zwycięskich firm biorących udział w pracach odbudowy” zabytku. Do tej pory udzielono blisko 10 zamówień publicznych m.in. na: „renowację wielkich organów (czyszczenie 8000 piszczałek), która rozpoczyna się w trzech warsztatach we Francji; „kampanię(sklepienie, ściany i podłogi)”.

Odbudowa iglicy

Do tego tej wiosny powinny być znane „firmy specjalizujące się w konstrukcji drewnianej, ołowianych dachach i skomplikowanych rusztowaniach, które będą wykonywać prace renowacyjne iglicy i transeptów”. W najbliższych tygodniach powinny pojawić się „wyniki przetargu na udział w pracach renowacyjnych wnętrz”. Jak wskazał rzecznik prasowy, na tym etapie „najbardziej poszukiwanymi fachowcami byliby: murarze-kamieniarze, stolarze, konserwatorzy malowideł ściennych i rzeźb, witrażyści, szklarze, kowale artystyczni, monterzy rusztowań”. Trwa wciąż publikacja innych przetargów.Meyer przekazał nam, że „ogłoszono pierwszy etap restauracji iglicy katedry”, która w całości jest skonstruowana z litego dębu. „W 45 tartakach we Francji trwa cięcie, transeptu i przyległych przęseł, które zostały wybrane i zebrane od stycznia do marca 2021 roku” – podał. Połowa z tych 1000 dębów pochodzi z lasów publicznych – z 32 państwowych i 70 gminnych, a druga połowa pochodzi ze 150 lasów prywatnych. Jak wskazała instytucja publiczna, „piłowanie 8 dębów wyjątkowych wymiarów, które posłużą przywróceniu trzonu iglicy rozpoczęło się 16 grudnia w tartaku Géants” w departamencie Mayenne.

W jednym z komunikatów, które otrzymał portal tvp.info, napisano, że „drewno budowlane zostanie przewiezione do magazynów” w celu selekcji oraz dalszego suszenia. Jak wyjaśniono, „w połowie 2022 r. trafi ono do warsztatów stolarzy, którzy otrzymali zamówienie na prace”. Na placu budowy ma się pojawić w 2023 roku.





„Trzeba przywrócić jej blask”

Na temat rekonstrukcji portal tvp.info rozmawiał z osobami odwiedzającymi dziedziniec Notre-Dame. – Myślę, że (prace) posuwają się naprzód. To wzruszające móc widzieć katedrę zasłoniętą, jako, że byliśmy przyzwyczajeni do oglądania jej olśniewającego wyglądu. To wielka narodowa trauma, ale dobrze, że się tak zajmują katedrą, i że jest wsparcie finansowe, które mogą sprawić, że staje się ona pewnego rodzaju klejnotem; że odbudowa postępuje. To rozgrzewa serce – podkreślił Thibaud Millet-Barbé.Pozytywną opinię o odbudowie wyraził też David Fournier z Normandii. – To rekonstrukcja, która jest dobrze wykonana. Okazuje się, że jest ona wykonana identycznie według pierwotnej formy. Dla mnie to ta sama budowla – powiedział.Naszych rozmówców zapytaliśmy też, co sądzą o dacie zakończenia rekonstrukcji. –Uważam, że nie trzeba się spieszyć. To zbyt ważny symbol. Musi to być dobrze zrobione i nie za szybko. Trzeba przywrócić jej blask – stwierdził Millet-Barbé. Dodał, że „jeśli to nie będzie w 2024 roku, ale w 2025 lub 2026 roku, to nie szkodzi”.

Tatiana Galochkina wskazała, że odbudowa wymaga czasu. – Jest wiele etapów konstrukcji, które po sobie następują – zwróciła uwagę, podkreślając, że „zabiera to wiele czasu, ale odbudowa nie musi być wykonana bezzwłocznie w tym roku”.





Projekt renowacji

Diecezja paryska 9 grudnia 2021 r. przedstawiła Krajowej Komisji Dziedzictwa i Architektury (CNPA) projekt zagospodarowania wewnętrznego katedry. Komisja zaś wydała ogólnie pozytywną opinię o planie przystosowania liturgicznego. Instytucja publiczna wskazała, że projekt jest owocem długich rozmyślań bp. Érica Aumoniera, reprezentanta diecezji ds. restauracji Notre-Dame w Paryżu oraz zespołu zarządzanego przez o. Gillesa Drouina, dyrektora Wyższego Instytutu Liturgicznego (ICP). Ma on odpowiedzieć na trzy wyzwania. Według Georgesa Pontiera, administratora apostolskiego diecezji, „chodzi o ponowne otwarcie katedry do celu kultu, zgodnie z jej stałym powołaniem i o przyjęcie milionów osób”. Przed pożarem corocznie przybywało tam ponad 12 mln osób.Zdaniem bp. Aumoniera, pierwsze wyzwanie polega na podkreśleniu, że katedra jest miejscem, w którym zasiada biskup. Cytowany w komunikacie wskazał, że misją Notre-Dame jest „zgromadzenie ludu chrześcijańskiego, sprawowanie Eucharystii, przyjmowanie katechumenów, głoszenie Dobrej Nowiny, kształtowanie serc i umysłów”. Drugie wyzwanie wynika z dużej liczby odwiedzających katedrę.

Trzecim zaś wyzwaniem jest wskazanie przeznaczenia katedry. Jak wyjaśniała diecezja, jest to „śpiew na chwałę Boga z wykorzystaniem sztuki i muzyki, szczególnie w liturgii”. „Naszym priorytetem jest ciągłe pozwalanie – tym, którzy wchodzą do Notre-Dame, którzy przychodzą we wszystkie niedziele, lub którzy wchodzą tam po raz pierwszy, którzy są paryżanami lub nie, katolikami lub nie, – by się tam modlili, uczestniczyli w Eucharystii, by się zachwycali jej pięknem” – powiedział rektor katedry bp Patrick Chauvet, cytowany w komunikacie.

Aby odpowiedzieć na wyzwania, ekipa diecezjalna przedstawiła rozwiązanie, które zakłada, że przestrzeń do celebracji liturgii ma się znajdować między chrzcielnicą w części zachodniej nawy a tabernakulum przy głównym ołtarzu Viollet-le-Duca i u stóp krzyża chwalebnego. Do tego, obok istniejących miejsc modlitwy – np. figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem pod filarem – zaproponowano utworzenie przestrzeni modlitewnej w pobliżu tabernakulum i wokół relikwiarza Korony Cierniowej oraz konfesjonałów.





Symbol Francji

W rozmowie z portalem tvp.info Daniel Ferreira przyznał, że nadal widzi Notre-Dame „taką, jaka była wcześniej – piękną, wielką”. – Katedra jest jednym z symboli Paryża i Francji. Wszyscy przyjeżdżają, żeby ją odwiedzić – podkreślił. To samo stwierdził Thibaud Millet-Barbé. – To symbol Paryża, to także symbol Francji – wskazał.Również Tatiana Galochkina stwierdziła, że Notre-Dame „to symbol Paryża”. – Nie jestem Francuzką, więc to pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, gdy przyjechałam do Francji. Myślę, że dla Francuzów to coś istotnego; jest bardzo piękna. Jest to miejsce, do którego często się wraca – każdego razu, gdy przechodzi się przez centrum miasta. Bardzo się wszystkim podoba – podsumowała Galochkina. – Mamy nadzieję, że odbudowa zakończy się najszybciej, jak to możliwe – dodała.Naszych rozmówców zapytaliśmy też o kwestię wsparcia finansowego na odbudowę. Ferreira przyznał, że powinno ono być wystarczające. – Wiem, że są sponsorzy, którzy podarowali sporo pieniędzy na rekonstrukcję. Wydaje się to normalne, że państwo zwraca część kosztów – powiedział mieszkaniec Normandii. Podobnego zdania jest Millet-Barbé, który wskazał na jedno ze źródeł pieniędzy. – Są bardzo wielkie grupy przemysłowe, które się zmobilizowały, i które dają naprawdę bardzo znaczące sumy – powiedział.

– Z tego, co przeczytałam, to mam wrażenie, że są wystarczające. Opóźnienia nie są koniecznie wymuszone przez brak środków inwestycyjnych, ale raczej ze względów technicznych – oceniła Galochkina.



Trwają też prace nad nagłośnieniem, przeznaczonym zarówno do liturgii, jak i koncertów. Sprawdzane jest nowe oświetlenie katedry.





Komiks o rekonstrukcji katedry

źródło: portal tvp.info

Przed katedrą od 8 grudnia 2021 r. można oglądać wystawę „Plac budowy Notre-Dame w Paryżu w formie komiksu”. Plansze – widoczne z dziedzińca – są zainstalowane na ogrodzeniu placu budowy. Ilustracje przedstawiają prace wykonywane przez ekspertów różnych dziedzin w okresie 2020-2021. Ich autorami są wybrani francuskojęzyczni twórcy: François Schuiten, Mathieu Sapin, Zeina Abirached, Adjim Danngar i Sandrine Martin.Nasz rozmówca Thibaud Millet-Barbé zwrócił uwagę na jeszcze jedno ważne miejsce na dziedzińcu. – Trzeba wiedzieć, że punkt centralny wszystkich dróg we Francji, tzw. punkt zero, który służy do obliczenia odległości w kraju, jest na dziedzińcu Notre-Dame. Więc odległości są obliczone stąd; Tu jest naprawdę serce Francji – mówił Millet-Barbé. Od „punktu zero” obliczane są odległości między francuskimi miastami a Paryżem; punkt oznaczono za pomocą przedstawienia róży wiatrów w ośmioboku z brązu, wpisanym w kamienny krąg.