Rakieta uderzyła w statek na Morzu Czarnym. Ranny marynarz

Jeden członek załogi został ranny w wyniku uderzenia rakiety w pływający pod panamską banderą statek transportowy Namura Queen – przekazał w sobotę japoński właściciel jednostki. Według ukraińskiej agencji spedycyjnej Stark Shipping rakietę wystrzelili Rosjanie.

Namura Queen została trafiona w piątek i uszkodzona, ale może samodzielnie płynąć. Skierowała się do Turcji, gdzie jej zniszczenia zostaną ocenione.



Jeden z 20 filipińskich marynarzy przebywających na statku odniósł obrażenia, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – podała agencja Kyodo, powołując się na japońską firmę, do której należy statek.



Do zdarzenia doszło na Morzu Czarnym w pobliżu portu w obwodzie odeskim, gdzie Namura Queen miała wziąć ładunek zboża. Statki zostały wcześniej ostrzeżone, że nie powinny przebywać na tych wodach, ale Namura Queen nie zdawała sobie sprawy z tego ostrzeżenia i została trafiona w czasie próby opuszczenia tego obszaru - pisze Kyodo.



Namura Queen to trzeci statek handlowy trafiony od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W czwartek pływający pod turecką banderą frachtowiec Yasa Jupiter został uderzony bombą u wybrzeży Odessy, a w piątek rosyjska rakieta spadła na Millenial Spirit, pływający pod banderą Mołdawii.



