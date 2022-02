Kolejne kraje za odcięciem Rosji od systemu SWIFT

Włochy poprą odcięcie Rosji od systemu międzybankowego SWIFT. Wcześniej ze sprzeciwu wobec takiego kroku wycofał się Cypr – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytra Kułebę. Jeden z prezesów banku centralnego ujawnił, że odcięcie Rosji id SWIFT-a to kwestia kilku dni.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



„To początek nowej karty w historii naszych państw. Premier Mario Draghi w rozmowie telefonicznej poparł odcięcie Rosji od systemu SWIFT” – napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski.



„Ukraina musi się stać częścią Unii Europejskiej” – dodał.



Wcześniej szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba informował, że ze sprzeciwu wycofał się Cypr. „Zrobiliśmy to. Cypr potwierdził, że nie będzie blokował decyzji o odcięciu Rosji od systemu SWIFT. Ukraińska dyplomacja pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, aby uzyskać ważne decyzje i obronić Ukrainę przed rosyjskim najeźdźcą” – napisał Dmytro Kułeba.



Zobacz też: Czym jest SWIFT i co oznacza odcięcie od niego Rosji



Zdaniem jednego z prezesów banku centralnego strefy euro decyzja o odcięciu Rosji od globalnego systemu SWIFT to kwestia czasu – przekazała Agencja Reutera.





Odcięcie Rosji od SWIFT

źródło: pap

– SWIFT to tylko kwestia czasu, bardzo krótkiego czasu, dni – powiedział prezes banku centralnego, który prosił o nieujawnianie nazwiska.– Czy to wystarczy? Nie. Czy to konieczne? Absolutnie. Sankcje mają sens tylko wtedy, gdy to będzie kosztowne – dodał bankier.