Dworczyk: Polski pociąg sanitarny będzie przewozić rannych z Ukrainy do Warszawy

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk ogłosił przekazanie do użytku dla walczących w obronie Ukrainy pociągu sanitarnego. Jego zadaniem będzie przewóz rannych z terenów walk do Warszawy. PKP Intercity zapowiedziało, że obywatele Ukrainy przez najbliższe cztery tygodnie będą mogli korzystać bezpłatnie z przejazdów pociągami należącymi do spółki.

Około 160 rannych osób będzie mógł zabrać pociąg sanitarny, który został dopuszczony do użytku w Przemyślu. Jego głównym zadaniem będzie transport poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie do Warszawy.



Następnie ranni będą rozdysponowani do szpitali. Pociąg jest wyposażony w nowoczesny sprzęt, gwarantujący bezpieczny transport. Na pokładzie będzie działał również wyspecjalizowany personel, w tym specjaliści urazowi i plastycy.



Dodatkową funkcją pociągu jest transport humanitarny, do którego wykorzystywane będą cztery wagony. Będzie kursował na trasie Mościska-Warszawa-Mościska. Zobacz zdjęcie Zobacz zdjęcie zobacz

Darmowe przejazdy PKP Intercity dla uchodźców

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że przez najbliższe cztery tygodnie przejazdy pociągami PKP Intercity będą darmowe dla obywateli Ukrainy. Ma to umożliwić im łatwiejsze przemieszczanie się po Polsce.Minister Adamczyk zaapelował również do innych przewoźników o zniesienie opłat dla uchodźców. Z inicjatywą darmowych przejazdów pociągami PKP Intercity wyszedł premier Mateusz Morawiecki.

Rząd planuje rozwijać system pomocy humanitarnej

Pod Lublinem w poniedziałek ruszy duży hub do transportu pomocy humanitarnej na Ukrainę - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. W pierwszej kolejności pomoc humanitarna z Polski trafi do obwodu lwowskiego, gdzie wielu Ukraińców z innych części kraju uciekło przed działaniami wojennymi.Dworczyk w sobotę na konferencji prasowej w Przemyślu poinformował, że do Mościsk na Ukrainie, w pobliżu z polską granicą, gdzie obecnie przebywa wielu Ukraińców uchodzących przed wojną, trafi pomoc humanitarna z Polski. Pomoc zostanie także przekazana do "obwodu lwowskiego". Wyjaśnił, że zostało to uzgodnione z władzami ukraińskimi.„Wiemy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. To co dzisiaj jest możliwe - dowiezienie pomocy humanitarnej do danego miejsca - jutro może się okazać już niemożliwe. Dlatego na bieżąco będziemy tę logistykę, w porozumieniu z MSZ i ukraińskimi partnerami planować. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest to tego przygotowana, (...) ma zasoby transportowe i logistyczne” - mówił Dworczyk.Zapowiedział, że kolejne szczegółowe informacje o działaniu tego sytemu transportowania pomocy humanitarnej na Ukrainę zostaną podane w poniedziałek.„To jest niezwykle budujące, że od kilku dni mamy do czynienia z ogromnym zrywem solidarności wśród Polaków. Nie spotkałem człowieka, który nie chciałby w jakiś sposób pomóc Ukraińcom najechanym przez barbarzyńców z Rosji” - powiedział szef KPRM.Jak informuje Straż Graniczna, w ciągu ostatnich dni do Polski dotarło około 100 tys. uchodźców z terytorium Ukrainy.