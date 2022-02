Pereira: Putin ocenił, że Zachód nie zareaguje

Podejście Rosji do Ukrainy jest znane od lat: ogromna nienawiść. Czy Putin jest szaleńcem? On ocenił, że Zachód nie zareaguje tak, aby zablokować jego działania. Patrząc na sankcje z ostatnich dwóch dni – widać, że się nie pomylił – powiedział w programie „Salon Dziennikarski” w TVP Info Samuel Pereira.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



– Wczoraj niemiecki minister finansów stwierdził, że istnieje możliwość wyłączenia Rosji z systemu SWIFT. Zapadły też decyzje o sankcjach dla samego Putina. Coś się w tym temacie dzieje – mówił redaktor naczelny portalu tvp.info.



– Polska bardzo naciska, żeby sankcje były ostrzejsze. To bardzo istotne, bo rozstrzygnięcie tego konfliktu może mieć znaczący wpływ na to, co wydarzy się później. Inaczej słowa Lecha Kaczyńskiego, że za jakiś czas może przyjść kolej na Polskę, nie są dalekie od rzeczywistości – powiedział.



– Z kolei jeśli Putin miałby przegrać na Ukrainie, jest szansa na zmianę w samej Rosji – dodał.