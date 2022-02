W Kijowie nie działa metro. Ukraina ewakuuje ambasadę z Moskwy

Pracownicy ambasady Ukrainy w Moskwie ewakuują się na Łotwę - poinformowała Agencja Reutera, powołując się na ministerstwo spraw zagranicznych Łotwy. W ukraińskiej stolicy przestało funkcjonować metro. – Będzie teraz funkcjonować jako schron – poinformował mer stolicy Witalij Kliczko.

Wojna na Ukrainie – RAPORT



– To była ich (Ukrainy) prośba, którą chętnie spełniamy. Pomagamy im w tym procesie i w osiedleniu się – powiedział rzecznik łotewskiego MSZ Janis Bekeris.



Ze względu bezpieczeństwo rzecznik odmówił podania informacji, czy pracownicy ambasady już przybyli na Łotwę.



W ukraińskiej stolicy przestało funkcjonować metro. – Będzie teraz funkcjonować jako schron – poinformował mer stolicy Witalij Kliczko.



Zaapelował również do mieszkańców, by pozostali w domach lub w schronach. „Nie wychodźcie i nie wyjeżdżajcie do miasta. Z domu wychodźcie tylko wtedy, kiedy musicie udać się do schronów” – napisał Kliczko w Telegramie.

Друзі! Кияни! Заради безпеки максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки щоб, перейти в укриття.

Ми обороняємо наше місто! — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 26, 2022