Niemiecki szef wywiadu zaskoczony atakiem Rosji podczas pobytu na Ukrainie

Szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadu (BND) Bruno Kahl został zaskoczony atakiem Rosji podczas swojego pobytu na Ukrainie. Z dużym trudem udało mu się wrócić na terytorium UE – piszą niemieckie media.

Kahl udał się na Ukrainę w środę „w celu przeprowadzenia pilnych rozmów na temat obecnej sytuacji” – poinformowała BND. Jego podróż powrotna była trudna i przedłużona z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz „z powodu równoległego napływu uchodźców” – czytamy w sobotę na portalu dziennika „Welt”.



O wydarzeniach tych jako pierwsze poinformowało czasopismo „Focus”. Podało, że w celu sprowadzenia Kahla z Kijowa do Polski wysłano jednostkę specjalną BND.



Inny konwój, któremu towarzyszyły oddziały specjalne Policji Federalnej, przeznaczone specjalnie dla niemieckich dyplomatów i oficerów łącznikowych Federalnego Urzędu Policji Kryminalnej (BKA), nie był w stanie dotrzeć na czas do szefa tajnych służb.



„Der Spiegel” donosi, że z resortów siłowych zaprzeczyły relacji „Focusa”. Gazeta informuje, że Kahl został wywieziony z kraju wraz z członkami swojej delegacji i innymi niemieckimi urzędnikami w konwoju pojazdów, zgromadzonym w krótkim czasie. W akcji nie brała udziału jednostka specjalna.



Według informacji dziennika „Bild” Kahl „udał się do Kijowa odrzutowcem na kilkudniowe rozmowy z szefami wywiadu ukraińskiego. Wieczorem, mimo wielotygodniowych ostrzeżeń ze strony amerykańskich służb, niewiele wiedział o zbliżającej się operacji zbrojeniowej”.



„Po długiej nocy Kahl musiał rano z konieczności przebić się ze swymi towarzyszami jeepami w kierunku Polski. Z powodu chaosu wojennego i korków podróż była prawie niemożliwa. Kahl spędził noc w nieznanym miejscu” – pisze „Bild”.



Z informacji gazety wynika, że w piątek około godziny 16. czekał na odprawę graniczną na polskiej granicy. Około 18. miał się znaleźć na terytorium UE.