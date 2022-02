Prezes PZPN podjął decyzję w sprawie barażu z Rosją. „Czas na czyny”

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z reprezentacją Rosji. To jedyna słuszna decyzja – poinformował na Twitterze prezes PZPN Cezary Kulesza. Prowadzimy rozmowy z federacjami Szwecji i Czech, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko – wskazał.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami ���� i ����, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

I słusznie, Panie Prezesie @Czarek_Kulesza . Nie gra się z bandytami! ���� — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 26, 2022

Brawo @Czarek_Kulesza, @lewy_official, @czesmich et con.



To wspólna, jednogłośną decyzja zarządu, piłkarzy i sztabu.



Deklaruję wszelką pomoc sportowcom, którzy odmówią rywalizacji z Rosją, w przypadku objęcia ich jakimikolwiek konsekwencjami ze strony (tfu!) federacji!!! https://t.co/Qmq3G5XSHa — Kamil Bortniczuk (@KamilBortniczuk) February 26, 2022

Słuszna decyzja! Nie wyobrażam sobie grania meczu z reprezentacją Rosji w sytuacji gdy trwa agresja zbrojna na Ukrainie. Rosyjscy piłkarze i kibice nie są za to odpowiedzialni, ale nie możemy udawać, że nic się nie dzieje. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

Odnosząc się do tej informacji prezydent Duda napisał na Twitterze: „I słusznie, Panie Prezesie Cezary Kulesza. Nie gra się z bandytami!”.. Wy, ludzie sportu, rozumiecie to najlepiej. Bardzo Wam dziękuję” – napisał premier Mateusz Morawiecki.„Deklaruję wszelką pomoc sportowcom, którzy odmówią rywalizacji z Rosją, w przypadku objęcia ich jakimikolwiek konsekwencjami” - napisał na Twitterze minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.24 marca Polska miała zagrać z Rosją w Moskwie półfinał barażowy o awans do mistrzostw świata. W przypadku wygranej reprezentacji Rosji, na spotkanie decydujące o awansie na mundial 29 marca do Rosji miałby przyjechać zwycięzca meczu Szwecja-Czechy.