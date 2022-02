Polska pomaga Ukraińcom. Straż Graniczna publikuje dane

Do Polski z Ukrainy w piątek wjechało ponad 47 tysięcy osób – podała w sobotę Straż Graniczna. Poinformowano, że we wszystkich przejściach drogowych na granicy polsko-ukraińskiej prowadzona jest odprawa w ruchu pieszym.

„Wczoraj to jest 25.02 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na granicy polsko-ukraińskiej łącznie 58,3 tys. podróżnych, w tym na kierunku wjazdowym do Polski 47,5 tys. osób” – podała Straż Graniczna na Twitterze.



Poinformowano również, że „decyzją Komendanta Głównego SG we wszystkich przejściach drogowych na granicy polsko-ukraińskiej prowadzona jest odprawa w ruchu pieszym”.





Rosyjska agresja na Ukrainę

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, TT

Po tym, jak Rosja w czwartek, 24 lutego, nad ranem zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków, w Polsce decyzją MSWiA służby zaczęły realizować plan pomocy dla uchodźców. Uruchomiono między innymi specjalne punkty recepcyjne przy granicy polsko-ukraińskiej. Osoby przekraczające tę granicę zwolniono z obowiązku kwarantanny i posiadania negatywnego wyniku testu naWedług danych SG do Polski przez granicę z Ukrainą w czwartek wjechało 29 tysięcy osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 9,2 tysiąca osób.Prawnik Ordo Iuris Filip Wołoszczak przygotował listę dokumentów, potrzebnych przy wyjeździe z Ukrainy.