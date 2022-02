Donald Trump w 2018 r. ostrzegał NATO przed umacnianiem Rosji

Donald Trump już w 2018 r. przestrzegał NATO przed uzależnieniem krajów członkowskich od Rosji oraz pompowania ogromnych pieniędzy w gospodarkę Kremla. – Chcecie, żeby USA broniło Europę przed Rosją, a sami płacicie im miliardy dolarów – mówił podczas spotkania z Jensem Stoltenbergiem.

– Chronimy Francję, Niemcy i wiele innych krajów w Europie. Tymczasem Niemcy budują rurę gazową z Rosjanami (Nord Stream 2 – przyp. red.). Chcecie, żebyśmy chronili was przed Rosją, a płacicie im miliardy dolarów. Niemcy są absolutnie zależne od Rosji. Są jeńcami Rosji. Do tego były kanclerz Niemiec (Gerhard Schroeder – przyp. red.) jest prezesem rosyjskiej spółki gazowej – mówił prezydent USA.



– Około 70 proc. dostaw do niemieckich domów jest zapewnianych przez rosyjski gaz. Niemcy są de facto kontrolowane przez Rosję. To fatalna wiadomość, tak samo jak fatalne dla NATO będzie uruchomienie Nord Stream 2 – oświadczył Trump.



Do tego ówczesny prezydent USA stwierdził, że „Niemcy nie wypełniają swoich obowiązków sojuszniczych”.



– Wydają na obronność 1 proc. PKB. Dla porównania USA, mające znacznie wyższy poziom PKB, wydają 4,2 proc. PKB – wymienił.

