Brytyjskie media: 27 krajów uzgodniło przekazanie pomocy wojskowej Ukrainie

27 państw, w tym Wielka Brytania, inne kraje europejskie i USA zgodziło się przekazać Ukrainie więcej broni, środków medycznych i innej pomocy wojskowej, by wspomóc ją w walce z rosyjską inwazją – podała stacja Sky News.

Według Sky News brytyjski minister obrony Ben Wallace zorganizował w piątek wieczorem wirtualną konferencję państw darczyńców w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy i każdy z uczestniczących w niej krajów zgodził się wnieść swój wkład.



Miały się one zadeklarować do przekazania pomocy śmiercionośnej, takiej jak amunicja, broń przeciwpancerna i przeciwlotnicza, oraz pomocy nieśmiercionośnej, jak środki medyczne.



Uczestnicy konferencji uważają, że możliwe jest przekazanie tej pomocy nawet teraz, gdy niemal na całym terytorium Ukrainy toczą się walki z siłami rosyjskimi.



Sky News nie podaje listy krajów deklarujących przekazanie pomocy. Zaznacza jednak, że są wśród nich takie, które wcześniej były przeciwne wysyłaniu broni na Ukrainę; zdecydowały się to zrobić po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz inwazji.



Wśród 27 krajów są też takie, które nie należą do NATO.