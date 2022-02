Czym jest SWIFT i co oznacza odcięcie od niego Rosji

Po inwazji na Ukrainę Rosji grozi wykluczenie z międzynarodowego systemu transakcji płatniczych SWIFT. Opcja określana „finansową bombą atomową” jest na razie blokowana przez kilka krajów Unii Europejskiej.

Co to jest SWIFT?

Konsekwencje odcięcia Rosji od SWIFT

SWIFT czyli Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) to światowy system wymiany informacji na rynku bankowym. Pośredniczy w transakcjach bankowych, między giełdami, domami maklerskimi i innymi instytucjami finansowymi.Siedziba stowarzyszenia, które powstało w 1973 r., mieści się w stolicy Belgii. W sumie SWIFT łączy 11 tys. podmiotów w 200 krajach.W pakiecie sankcji przeciwko Moskwie rozważane jest wykluczenie agresora z tego systemu. Europejscy liderzy nie podjęli jednak decyzji w tej sprawie.SWIFT pozwala na wykonywanie transferów finansowych między bankami na całym świecie, a jego brak w ogromnym stopniu ogranicza możliwości prowadzenia obrotu gospodarczego.Odcięcie Rosji od globalnego systemu płatności międzybankowych SWIFT utrudniłoby tamtejszym spółkom i instytucjom finansowym rozliczanie transakcji handlowych, np. za dostawy ropy naftowej i gazu.– To oznacza, że Moskwa mogłaby tych surowców nie wysyłać do europejskich odbiorów – wyjaśnia główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak.

Kilka państw członkowskich UE, m.in. Niemcy i Węgry, obawia się, że odmawiając Rosji dostępu do systemu SWIFT, pozbawią się możliwości sprowadzania gazu z tego kraju.





Opór niektórych krajów UE

źródło: pap

– Zależność dużych gospodarek unijnych, takich jak Niemcy, Austria czy Włochy, od rosyjskiego gazu przez ostatnie lata znacząco wzrosła. To oznacza, że ograniczenie handlu spowodowane odcięciem SWIFT uderzyłoby nie tylko w rosyjskie firmy, ale też w Zachód, który nie ma alternatywy dla dostaw ze Wschodu – wyjaśnił główny ekonomista PKO BP.Dotychczas decyzja o zablokowaniu dostępu do systemu SWIFT została zastosowana tylko dwa razy – w 2012 i 2018 r. W obu przypadkach dotyczyło to Iranu.