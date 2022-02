Eksperci zgodni: Rosjanie mają poważne problemy z ofensywą na Ukrainie

Były minister obrony narodowej Jan Parys ocenił, że rosyjski atak na Ukrainę jak na razie zakończył się niepowodzeniem. Z kolei gen. Waldemar Skrzypczak powiedział w Programie 1 Polskiego Radia, że Rosjanie mają poważne problemy ze swoją ofensywą na Ukrainie. Były dowódca Wojsk Lądowych mówił, że Rosjanie spodziewali się, że łatwo rozbiją obronę ukraińską i szybko dotrą do Kijowa, a tymczasem okazało się, że Ukraińcy skutecznie się bronią.

Rosjanie chcą wzmocnić swoje natarcie, dlatego ściągają dodatkowe siły. Wojskowy podkreślił, że najważniejszą sprawą jest obecnie utrzymanie Kijowa.



Generał Waldemar Skrzypczak na antenie Programu 1 Polskiego Radia zastrzegł przy tym, że Ukraińcy pilnie potrzebują broni i amunicji. Wskazywał, że do walki, w wyniku ogłoszonej powszechnej mobilizacji, zgłasza się coraz więcej osób, ale nie dla wszystkich jest broń, co ogranicza skuteczność obrony. W ocenie gościa Programu 1 Polskiego Radia potrzebne jest zorganizowanie dostaw sprzętu dla Ukraińców, bo inaczej mogą oni w pewnym momencie ulec, zwłaszcza że Rosjanie powiększają swoją przewagę.



W nocy toczyły się zacięte walki na ulicach Kijowa. W porannym nagraniu prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraińcy będą dalej bronić swojego kraju, przestrzegał też przed fałszywymi informacjami, jakoby miał on nawoływać do złożenia broni przez ukraińskie wojsko.

źródło: Polskie Radio, PAP

W nocy Rosjanie próbowali szturmować Kijów, ale wojsko i mieszkańcy stawili skuteczny opór. Ciężkie walki trwają też na wschodzie i na południu Ukrainy.