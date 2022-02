Ukraina: Amerykanie potwierdzają zestrzelenie dużego samolotu desantowego

Ukraińcy zestrzelili kolejny samolot z grupą desantową na pokładzie. Doniesienia potwierdzają amerykańscy urzędnicy.

W piątek Ukraińscy żołnierze poinformowali o zestrzeleniu samolotu transportowego Il-76 na którego pokładzie znajdowała się grupa desantowa rosyjskiej armii. Do zestrzelenia doszło w Białej Cerkwi położonej 85 km na południe od Kijowa.



To kolejny Il-76 zestrzelony przez ukraińskie wojsko. Wcześniej do udanego zestrzelenia doszło nad Wasylkowem oddalonym 40 km od stolicy Ukrainy.



Strona rosyjska nie potwierdza doniesień o stracie samolotu.