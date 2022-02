Rosyjski pocisk trafił w blok mieszkalny w Kijowie [WIDEO]

Podczas porannego ostrzału Kijowa rosyjski pocisk trafił w wielopiętrowy budynek mieszkalny na Prospekcie Łobanowskiego – podała agencja Interfax–Ukraina.

„Według wstępnej informacji nie ma ofiar i rannych, trwa ewakuacja” – podała państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.



Interfax podaje, że najprawdopodobniej w budynek trafił pocisk manewrujący.



Portal Suspilne opublikował nagranie, na którym widać wyrwę w budynku na wysokości jego wyższych pięter.



Atak skomentował na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, żądając od świata „całkowitego izolowania Rosji”. Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

In one room, a camera recorded the explosion. pic.twitter.com/vHd4PkT7ln — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

���� Mieszkańcy są ewakuowani. Według wstępnych danych Państwowego Pogotowia Ratunkowego nikt nie zginął ani nie został ranny. pic.twitter.com/IJFoS4aLXx — �� Laura Kwoczała �� (@LauraKwoczala) February 26, 2022