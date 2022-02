Ukraina. W sześciu miastach ogłoszono alarm przeciwlotniczy

W co najmniej sześciu miastach na Ukrainie – na zachodzie, w centrum i na południu – ogłoszono rankiem w sobotę alarm przeciwlotniczy – poinformował w sobotę rano portal Ukraińska Prawda, powołując się na państwową służbę łączności specjalnej.

Syreny rozległy się w sobotę rano najpierw w Łucku i Równem, czyli dwóch miastach Wołynia. Potem alarm przeciwlotniczy ogłoszono we Lwowie.



Około godz. 6.30 czasu lokalnego (godz. 5.30 czasu polskiego) słychać było syreny w Czerkasach i Humaniu na Ukrainie naddnieprzańskiej. Dziesięć minut później – w Chersoniu na południu kraju.



Sobota jest trzecim dniem inwazji rosyjskiej na Ukrainie, określanej przez władze Rosji jako „operacja wojskowa” w tym kraju. Siły rosyjskie przybliżają się do Kijowa, na przedmieściach doszło do walk.