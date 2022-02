„S” chce wykluczenia Rosji z międzynarodowych organizacji związków zawodowych

Po skandalicznym komunikacie Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji na temat agresji na Ukrainę „Solidarność” zwróciła się z apelem do liderów międzynarodowych organizacji związków zawodowych o wykluczenie rosyjskiej federacji i rozpoczęcie procedury natychmiastowego wykluczenia FNZZR z międzynarodowych struktur związkowych. O szczegółach powiedział TVP przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Portal Tysol.pl opublikował komunikat służby prasowej Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji „W sprawie operacji na rzecz utrzymania pokoju”.



„Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Rosji popiera decyzję prezydenta Rosji Władimira Putina o przeprowadzeniu operacji denazyfikacji Ukrainy. O przyszłości tego kraju muszą decydować jego mieszkańcy, ale ich wola nie może być forsowana przez bandy benderystów, nacjonalistów i nazistowskich kolaborantów. Współczujemy tym, którzy zostali zmuszeni do ewakuacji na terytorium Rosji z powodu regularnych ostrzałów i śmierci swoich bliskich. Rosyjskie związki zawodowe pomagają im, jak tylko mogą. Wierzymy, że na Ukrainę wróci pokój, że Ukraina stanie się demokratycznym, pokojowym, neutralnym państwem. Hitlery i Zełenskie przychodzą i odchodzą, ale międzynarodowa solidarność robotników pozostaje. Pokój narodom! Wojna z narodowymi faszystami!”.



W jaki sposób można zareagować na tak nikczemne słowa? W jaki sposób można tolerować tak fałszywe i niegodne zachowanie? Jak możemy my, związkowcy dążący do budowania dostatniego i spokojnego życia ludzi pracy w oparciu o pokój znosić tak otwarte i bezczelne wspieranie wojny? – pyta portal Tysol.pl.



– Wystąpiliśmy do światowej i europejskiej konfederacji o pilne decyzje o wykluczeniu rosyjskich związków zawodowych ze światowej struktury. Nie możemy być w jednej rodzinie związkowej z ludźmi, którzy wspierają bandytę, który morduje ludzi. Jak wspierają to są też bandytami – powiedział TVP Piotr Duda. – Czekamy na działania ze strony europejskiej i światowej struktury związków zawodowych – dodał.

