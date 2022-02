Polska blokuje muzułmańskich uchodźców? Ambasada w Kanadzie reaguje

Znana kanadyjska aktywistka Cheri DiNovo zarzuciła Polsce na Twitterze, że „blokuje muzułmańskich uchodźców, jednocześnie witając ukraińskich chrześcijan”. Ambasada RP w Ottawie odpowiedziała jej, że nasz kraj „sprzeciwia się reżimom, które nie zawahają się użyć ludzi jako żywych tarcz do destabilizacji granic EU i NATO” i zawsze „pomoże osobom, które bez względu na rasę czy religię szukają bezpiecznej przystani w Polsce”.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Cheri DiNovo to znana kanadyjska aktywistka, duchowna Zjednoczonego Kościoła Kanady i była posłanka do Parlamentu Prowincji Ontario. W piątkowy wieczór napisała na Twitterze: „Niestety Polska blokuje muzułmańskich uchodźców, jednocześnie witając ukraińskich chrześcijan. Niechrześcijanin, nie OK”.



Odniosła się w ten sposób do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej i polityce cofania migrantów nielegalnie przedostających się do Polski na tym odcinku. Choć tego kontekstu zabrakło we wpisie DiNovo.

#Poland opposes regimes that won’t hesitate using people as human shields to destabilize #EU and #NATO borders as Putin and Lukashenko recently tried at the �������� border.



We will always help people who are seeking a safe harbor in Poland despite their race or religion. https://t.co/zzsc5ttQw3