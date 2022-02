Kijów: Eksplozje i ciężka wymiana ognia – rosyjski atak odparty

Trwają zacięte walki o Kijów pomiędzy siłami ukraińskimi i rosyjską armią. Przez cały dzień Rosjanie próbują wedrzeć się do miasta i je opanować. W nocy walki nasiliły się – na filmach wrzucanych przez mieszkańców stolicy, widać wybuchy i słychać zaciętą wymianę ognia.

Z ukraińskiej stolicy płyną doniesienia o słyszanych eksplozjach artyleryjskich, broni maszynowej i wybuchach w centrum miasta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał wcześniej, że wojska rosyjskie spróbują w nocy zająć Kijów.



Władze zaapelowały do cywilów o przygotowania do obrony, produkcję butelek z benzyną, a także wydały broń ochotnikom. Rosjanie nacierają z terytorium swojego oraz Białorusi i próbują okrążyć stolicę Ukrainy.





Video of fighting reportedly near the Berestreiska metro station in western Kyiv. https://t.co/rUALEn4cX0 pic.twitter.com/JAu4uLnujY

Russian attack in the Peremohy (“victory”) Avenue in Kyiv has been repelled, the military say. pic.twitter.com/oACVjfNOip