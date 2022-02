Premier Morawiecki spotka się w Berlinie z kanclerzem Scholzem

Premier Mateusz Morawiecki złoży w sobotę wizytę w Berlinie, gdzie spotka się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem – potwierdziła PAP w źródłach rządowych.

Rosja napada na Ukrainę – RAPORT



Wcześniej o planowanej wizycie szefa polskiego rządu w Niemczech poinformował portal Interia. Jak podał portal, premier Morawiecki wybiera się do Berlina w sobotę po południu.



„W planie znajduje się spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem oraz dyskusja nad zwiększeniem pakietu sankcji na Rosji po agresji na Ukrainę. Pobyt polskiego premiera w Niemczech związany ma być również z listem opublikowanym w piątek, który zakłada opracowanie kompleksowego pakietu sankcji polityczno-gospodarczych na Moskwę” – donosi Interia.



Odcięcie Rosji od systemu SWIFT, zamknięcie europejskiej przestrzeni powietrznej dla Rosji, zamrożenie i konfiskata majątków rosyjskich elit, odcięcie firm od rynków kapitałowych oraz odejście od kupowania paliw od Rosji – to sankcje, do nałożenia których ponownie wezwał w piątek premier Mateusz Morawiecki liderów UE.



W liście do liderów UE – przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen – premier Mateusz Morawiecki przedstawił listę sankcji, które jak pisze muszą być wprowadzone w trybie natychmiastowym i „zahamują barbarzyński atak na Ukrainę”. Treść listu została opublikowana na facebookowym profilu premiera.



Na liście sankcji znalazły się: odcięcie Rosji od systemu SWIFT, zamknięcie europejskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów, zamrożenie i konfiskata majątków rosyjskich elit i oligarchów powiązanych z Putinem, usunięcie rosyjskich firm z indeksu MSCI i odcięcie ich od rynków kapitałowych, ostateczne zakończenie Nord Stream 2, odejście od kupowania węglowodorów od Rosji oraz dołączenie do sankcji osób Władimira Putina i szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa.



„To jedyna nadzieja dla Ukrainy, sankcje potrzebne są tu i teraz” – napisał w liście premier.