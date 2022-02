Rosja zawetowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającej agresję Rosji na Ukrainę

Podczas piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosja zawetowała projekt rezolucji potępiającej jej agresję na Ukrainę, a Chiny, Indie i Zjednoczone Emiraty Arabskie wstrzymały się od głosu. Za było 11 pozostałych członków Rady. Rosyjski ambasador przy RB ONZ podważał wiarygodność informacji o śmierci ukraińskich cywilów.

Współautorami rezolucji potępiającej agresję Rosji na Ukrainę były Stany Zjednoczone i Albania. Przed głosowaniem z apelem o poparcie rezolucji wystąpiły m.in. USA, Albania i Wielka Brytania. Ambasadorka USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield nazwała inwazję wyborem Rosji. Jako jej wybór określiła zadawanie cierpień Ukrainie i jej własnym obywatelom. Podkreśliła, że Rosja pogwałciła suwerenność Ukrainy, prawo międzynarodowe i Kartę Narodów Zjednoczonych. W dramatycznych słowach opisywała tragiczną sytuację ludności ukraińskiej, w tym dzieci. Mówiła o relacjach wskazujących na ataki na przedszkola i sierocińce. - Niemowlęta na oddziałach intensywnej terapii są ewakuowane do schronów. (...) Dzisiaj tysiące ludzi tłoczyło się na lokalnych stacjach kolejowych, z matkami przeciskającymi się z dziećmi przez tłum, błagającymi ludzi o pomoc, aby umieścić dzieci w pociągach i zapewnić im bezpieczeństwo – akcentowała Thomas-Greenfield.

Russia can veto this resolution, but cannot veto our voices.



Russia cannot veto the truth.



Russia cannot veto our principles.



Russia cannot veto the Ukrainian people.



Russia cannot veto the UN Charter.



And Russia will not veto accountability.