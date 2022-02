Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Andrzejem Dudą: Jestem wdzięczny Prezydentowi i Polakom

„Jestem mu oraz wszystkim Polakom osobiście wdzięczny za skuteczną i konkretną pomoc w tak trudnym czasie” – napisał w piątekj nad ranem w krótkiej wiadomości na platformie Twitter prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

„Właśnie rozmawiałem z prawdziwym przyjacielem Ukrainy – Prezydentem Polski @AndrzejDuda. Jestem mu oraz wszystkim Polakom osobiście wdzięczny za skuteczną i konkretną pomoc w tak trudnym czasie. Razem 🇺🇦 🇵🇱 silniejsi. Dziękuję wam” – napisał Wołodymyr Zelenski w twicie opublikowanym parę minut po godz. 01:00 czasu polskiego.





I just talked with a real friend of Ukraine - President of Poland @AndrzejDuda. I am personally grateful to him, to the Polish people, for their effective concrete help in such a difficult time. Together 🇺🇦 🇵🇱 stronger. Thank you