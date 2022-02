Polscy rugbiści na wózkach odmówili gry z Rosją wiedząc, że oznacza to spadek do niższej dywizji

Reprezentacja Polski w rugby na wózkach odmówiła zagrania meczu z Rosją na mistrzostwach Europy w Paryżu, za co została ukarana walkowerem. Oznacza to, że spadnie do Dywizji B.

Rosja dokonuje inwazji na Ukrainę



Polscy rugbiści na wózkach mieli zagrać z Rosjanami w piątek. Jednak w związku z atakiem na Ukrainę zdecydowali się na sportowy protest. „Jesteśmy małym związkiem sportowym osób z niepełnosprawnościami, który podjął decyzję o wycofaniu reprezentacji z oficjalnego meczu trwających mistrzostw Europy, bez kalkulacji i oglądania się na konsekwencje sportowe i finansowe” – oświadczył Zarząd Polskiego Związku Rugby na Wózkach.



Światowa Organizacja Rugby na Wózkach (WWR) przyznała naszym rywalom zwycięstwo 1:0. Uzasadniając walkower, WWR stwierdziła, że Polska wycofała się z meczu z Rosją z „powodu skomplikowanej sytuacji Ukrainie”.

Decyzja @ww_rugby 👇

Jesteśmy małym związkiem sportowym osób z niepełnosprawnościami, który podjął decyzję o wycofaniu RP z oficjalnego meczu trwających ME, bez kalkulacji i oglądania się na konsekwencje sportowe i finansowe. @Polsport @SPORT_GOV_PL @Paralympic_PL https://t.co/7xhdKu3Waz — Polish Wheelchair Rugby - PWR (@pzrnw) February 25, 2022

Brawo! Jesteśmy z Was dumni! Wobec krzywdy niewinnych ludzi jesteście po dobrej stronie. 👍💪W wojna to wojna i trzeba nazywać rzeczy po imieniu,a nie „skomplikowaną sytuacją” @ww_rugby shame on you! — Ola (@olaszmi) February 25, 2022

źródło: portal tvp.info

„Porażka” oznacza nasza reprezentacja spadnie do Dywizji B. Polski Związek Rugby na Wózkach zapowiada „podjęcie dialogu z WWR.