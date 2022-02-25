Російське вторгнення. Польща стоїть стіною за Україною

Володимир Путін вирішив напасти на Україну. Вторгнення почалося у вівторок вранці. – Ми не залишимо вас у біді, – сказав прем'єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький. Він оголосив, що Польща прийме українських біженців, надасть їм притулок та медичну допомогу. Представники польського уряду в Брюсселі закликали до впровадження жорстких санкцій проти Росії.

За останніми даними української влади, загинули 140 громадян України, серед яких мирні жителі та діти. Позбулися життя також близько 800 російських окупантів.



В Україні оголосили загальну мобілізацію. Чоловіки 18-60 років не можуть залишати територію України, вони повинні бути готові до мобілізації.



Жінки та діти можуть шукати притулок, і знайти його зокрема в Польщі. – На всіх польсько-українських прикордонних пунктах спостерігається посилення руху. Черги простягнулися на понад 5 кілометрів, повідомив керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик. Він пояснив, що продовження перевірки пов’язане з проблемами з прикордонними системами з української сторони. З польської сторони ця процедура проходить без затримок.



– Польща була однією з перших країн, яка вдалася до гуманітарних дії, і ми продовжимо надавати цю допомогу, – сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.





ℹ���� Інформація для біженців з України ⤵https://t.co/XUxaY54dcF — MSWiA ���� (@MSWiA_GOV_PL) February 24, 2022

Представники уряду в Берліні та Вашингтоні заявили, що активно підтримуватимуть Польщу у наданні допомоги біженцям з України.Президент Республіки Польща Анджей Дуда повідомив, що розмовляв по телефону з президентом Володимиром Зеленським. "Я запевнив, що Україна має в Польщі повну, загальну і позапартійну підтримку в боротьбі з агресією Кремля", - написав Дуда в Twitter.

«Разом ми повинні посадити Росію за стіл переговорів. Нам потрібна антивоєнна коаліція», – підкреслив президент України.





Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з @AndrzejDuda. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити ���� за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

#Wojna | Relacja @tdjedruchow z Kijowa ����



�� Bardzo dużo ludzi wyjechało. Mężczyźni zostają, wstępują do obrony terytorialnej — dostają broń. Na ulicach mamy już dużo mundurowych z długą bronią. Nie brakuje pieniędzy w bankomatach, natomiast brakuje benzyny i oleju napędowego. pic.twitter.com/yvMxhBmDKX — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) February 25, 2022

źródło: portal TVP Info

Росія повідомляє, що атакує лише військові об'єкти в Україні. Проте з фотографій та відео, які є в мережі, видно, що часто відбуваються напади на звичайні житлові будинки та цивільне населення. В мережах присутнє відео, на якому російський танк переїхав цивільний автомобіль... за кермом якого знаходився громадянин України.Світ апелює до Володимира Путіна про припинення військових дій, але російський лідер радикально реалізує свої плани.Вторгнення в Україну засудили лідери Європейського Союзу. Більшість країн ЄС хотіли відрізати Росію від світової банківської системи SWIFT. За неофіційною інформацією, проти таких санкцій виступили чотири країни: Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр.Сенат США у четвер ввечері ухвалив резолюцію, яка підтримує незалежну Україну та засуджує дії Росії. Президент США Джо Байден оголосив про серйозні економічні санкції.– Путін буде засуджений в очах світу та історії. Він ніколи не зможе змити кров України зі своїх рук, заявив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, оголосивши про санкції.