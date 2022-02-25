Російське вторгнення. Польща стоїть стіною за Україною

Володимир Путін вирішив напасти на Україну. Вторгнення почалося у вівторок вранці. – Ми не залишимо вас у біді, – сказав прем'єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький. Він оголосив, що Польща прийме українських біженців, надасть їм притулок та медичну допомогу. Представники польського уряду в Брюсселі закликали до впровадження жорстких санкцій проти Росії.
– Wszyscy jesteśmy razem. Tu są nasi wojskowi, obywatele, społeczeństwo. Wszyscy tu jesteśmy i bronimy naszej niepodległości, nasze państwo, i tak...zobacz więcej
За останніми даними української влади, загинули 140 громадян України, серед яких мирні жителі та діти. Позбулися життя також близько 800 російських окупантів.
В Україні оголосили загальну мобілізацію. Чоловіки 18-60 років не можуть залишати територію України, вони повинні бути готові до мобілізації.
Жінки та діти можуть шукати притулок, і знайти його зокрема в Польщі. – На всіх польсько-українських прикордонних пунктах спостерігається посилення руху. Черги простягнулися на понад 5 кілометрів, повідомив керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик. Він пояснив, що продовження перевірки пов’язане з проблемами з прикордонними системами з української сторони. З польської сторони ця процедура проходить без затримок.
– Польща була однією з перших країн, яка вдалася до гуманітарних дії, і ми продовжимо надавати цю допомогу, – сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
Представники уряду в Берліні та Вашингтоні заявили, що активно підтримуватимуть Польщу у наданні допомоги біженцям з України.
ℹ���� Інформація для біженців з України ⤵https://t.co/XUxaY54dcF— MSWiA ���� (@MSWiA_GOV_PL) February 24, 2022
– Amerykanie stoją razem z obywatelami Ukrainy, którzy stoją w obliczu niesprowokowanego ataku z premedytacją ze strony sił zbrojnych Rosji. Jest...zobacz więcej
«Разом ми повинні посадити Росію за стіл переговорів. Нам потрібна антивоєнна коаліція», – підкреслив президент України.
Росія повідомляє, що атакує лише військові об'єкти в Україні. Проте з фотографій та відео, які є в мережі, видно, що часто відбуваються напади на звичайні житлові будинки та цивільне населення. В мережах присутнє відео, на якому російський танк переїхав цивільний автомобіль... за кермом якого знаходився громадянин України.
Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з @AndrzejDuda. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити ���� за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
#Wojna | Relacja @tdjedruchow z Kijowa ����— TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) February 25, 2022
�� Bardzo dużo ludzi wyjechało. Mężczyźni zostają, wstępują do obrony terytorialnej — dostają broń. Na ulicach mamy już dużo mundurowych z długą bronią. Nie brakuje pieniędzy w bankomatach, natomiast brakuje benzyny i oleju napędowego. pic.twitter.com/yvMxhBmDKX