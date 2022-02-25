RAPORT

Wojna na Ukrainie

oglądaj online

Rosja napadła na Ukrainę

Російське вторгнення. Польща стоїть стіною за Україною

SL, rt, koal |
демонстрація солідарності з Україною перед офісом консульства Російської Федерації в Кракові(fot. PAP/Art Service 2)
демонстрація солідарності з Україною перед офісом консульства Російської Федерації в Кракові(fot. PAP/Art Service 2)

najnowsze

08:06 „S” chce wykluczenia Rosji z międzynarodowych organizacji związków zawodowych
07:58 Merkel okradziona podczas zakupów, mimo ochrony
07:44 Zełenski: Nie składamy broni. Będziemy bronić naszego kraju [WIDEO]
07:44 Rosjanie ponoszą ciężkie straty. Ukraińska armia publikuje dane
07:41 Iran planuje wzbogacać uran nawet jeśli sankcje zostaną zniesione i nastąpi wznowienie umowy
07:35 Ostrzał Sumy, Połtawy i Mariupola pociskami Kalibr
07:26 Rozpoczęły się walki na ulicach Kijowa
07:14 Ukraina. W sześciu miastach ogłoszono alarm przeciwlotniczy
06:56 Російське вторгнення. Польща стоїть стіною за Україною
06:49 „Washington Post”: Prezydent Zełenski odrzucił amerykańską ofertę ewakuacji z Kijowa

Володимир Путін вирішив напасти на Україну. Вторгнення почалося у вівторок вранці. – Ми не залишимо вас у біді, – сказав прем'єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький. Він оголосив, що Польща прийме українських біженців, надасть їм притулок та медичну допомогу. Представники польського уряду в Брюсселі закликали до впровадження жорстких санкцій проти Росії.

„Tu jesteśmy, bronimy państwa i niepodległości”. Prezydent i premier z atakowanego Kijowa [WIDEO]

– Wszyscy jesteśmy razem. Tu są nasi wojskowi, obywatele, społeczeństwo. Wszyscy tu jesteśmy i bronimy naszej niepodległości, nasze państwo, i tak...

zobacz więcej

За останніми даними української влади, загинули 140 громадян України, серед яких мирні жителі та діти. Позбулися життя також близько 800 російських окупантів.

В Україні оголосили загальну мобілізацію. Чоловіки 18-60 років не можуть залишати територію України, вони повинні бути готові до мобілізації.

Жінки та діти можуть шукати притулок, і знайти його зокрема в Польщі. – На всіх польсько-українських прикордонних пунктах спостерігається посилення руху. Черги простягнулися на понад 5 кілометрів, повідомив керівник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик. Він пояснив, що продовження перевірки пов’язане з проблемами з прикордонними системами з української сторони. З польської сторони ця процедура проходить без затримок.

– Польща була однією з перших країн, яка вдалася до гуманітарних дії, і ми продовжимо надавати цю допомогу, – сказав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Представники уряду в Берліні та Вашингтоні заявили, що активно підтримуватимуть Польщу у наданні допомоги біженцям з України.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда повідомив, що розмовляв по телефону з президентом Володимиром Зеленським. "Я запевнив, що Україна має в Польщі повну, загальну і позапартійну підтримку в боротьбі з агресією Кремля", - написав Дуда в Twitter.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO

„Putin nie wziął tego pod uwagę”. Amerykanie składają hołd Ukraińcom [WIDEO]

– Amerykanie stoją razem z obywatelami Ukrainy, którzy stoją w obliczu niesprowokowanego ataku z premedytacją ze strony sił zbrojnych Rosji. Jest...

zobacz więcej

«Разом ми повинні посадити Росію за стіл переговорів. Нам потрібна антивоєнна коаліція», – підкреслив президент України.

Росія повідомляє, що атакує лише військові об'єкти в Україні. Проте з фотографій та відео, які є в мережі, видно, що часто відбуваються напади на звичайні житлові будинки та цивільне населення. В мережах присутнє відео, на якому російський танк переїхав цивільний автомобіль... за кермом якого знаходився громадянин України.

Світ апелює до Володимира Путіна про припинення військових дій, але російський лідер радикально реалізує свої плани.

Вторгнення в Україну засудили лідери Європейського Союзу. Більшість країн ЄС хотіли відрізати Росію від світової банківської системи SWIFT. За неофіційною інформацією, проти таких санкцій виступили чотири країни: Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр.

Сенат США у четвер ввечері ухвалив резолюцію, яка підтримує незалежну Україну та засуджує дії Росії. Президент США Джо Байден оголосив про серйозні економічні санкції.

– Путін буде засуджений в очах світу та історії. Він ніколи не зможе змити кров України зі своїх рук, заявив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, оголосивши про санкції.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło: portal TVP Info
#rosja #ukraina #rosyjska agresja na ukrainę #władimir putin
Zobacz więcej
Papież Franciszek wezwał do modlitwy w intencji zakończenia wojny (fot. Franco Origlia/Getty Images)

Franciszek: Wojna jest porażką polityki i ludzkości

Według papieża wojna jest „porażką w obliczu sił zła”.  zobacz więcej
pią. 20:56 |Społeczeństwo
Sean Penn na Ukrainie (fot. UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER/Reuters/Forum)

Sean Penn na Ukrainie. „Odwaga, jakiej brakuje wielu politykom”

Wykazał się wielką odwagą, której brakuje wielu innym” – przekazała kancelaria   zobacz więcej
pią. 19:39 |Społeczeństwo
Pociąg dotarł z Kijowa do Warszawy (fot. PAP/D.Delmanowicz, zdjęcie ilustracyjne)

Jechali pod ostrzałem w zaciemnionych wagonach. Uchodźcy dotarli do Warszawy

Ponad sto osób wysiadło na Dworcu Wschodnim w stolicy.  zobacz więcej
pią. 18:15 |Społeczeństwo
Obywatele Ukrainy dotarli do Przemyśla (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Ukraińcy uciekają przed wojną. Pięć specjalnych pociągów dotarło do Przemyśla [WIDEO]

Składy, m.in z Kijowa i Lwowa, przywiozły 2 tys. osób, głównie kobiet, dzieci   zobacz więcej
pią. 16:55 |Społeczeństwo
Koncert w Telewizji Polskiej (fot. TVP Info)

„Solidarni z Ukrainą”. Koncert w TVP będzie połączony ze zbiórką dla ofiar agresji

W niedzielę o 17:30.  zobacz więcej
pią. 16:30 |Społeczeństwo
zobacz więcej