Biały Dom: Ostrzegaliśmy, że Putin chce obalić władze Ukrainy

Ostrzegaliśmy od tygodni, od miesięcy, że próby obalenia przywództwa Ukrainy są częścią aspiracji prezydenta Putina i on dokładnie tego teraz próbuje, i cały czas postępuje w kierunku Kijowa – powiedziała w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie.

Rosja dokonuje inwazji na Ukrainę



– Oczywiście, jeżeli (Władimir Putin) zaatakuje głowę państwa, to będzie to wyjątkowo brutalny czyn, ale prezydent Zełenski powiedział jasno, że pozostaje na Ukrainie w obliczu ataku ze strony Rosji – wskazała Psaki. – Cały czas niepokoimy się tymi ciągłymi atakami – dodała.



Rzeczniczka Białego Domu przekazała też, że prezydent Joe Biden odbył w piątek rozmowę telefoniczną z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. W nawiązaniu do tego Psaki zapowiedziała, że Stany Zjednoczone wprowadzą kolejne sankcje wobec prezydenta Putina i jego reżimu. Jak wskazała, częścią sankcji będzie​​ zakaz podróży do USA.



Jen Psaki, zapytana o wsparcie dla Ukrainy, powiedziała, że nie może zagłębiać się w szczegóły, ponieważ „są wrażliwe z różnych powodów”. Zapewniła, że „w ramach pakietu bezpieczeństwa cały czas świadczymy tę pomoc”.





Zobacz także: Franciszek: Wojna jest porażką polityki i ludzkości

Good exchange with @POTUS Biden on the situation in Ukraine and our united response to support Ukrainians and increase pressure on Russia.



Putin must pay a high price for his unjustified war.