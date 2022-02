Jest oświadczenie Lewandowskiego ws. meczu z Rosją. Lawina komentarzy

Kapitan polskiej reprezentacji piłkarskiej Robert Lewandowski zabrał głos ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę. „Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym, co niesie ze sobą wojna” – napisał Lewandowski. Komentarze internautów są jednoznaczne.

Jeśli zagramy z Rosją, okryjemy się hańbą 24 marca Polska miała zagrać z Rosją w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata. Jednak równo miesiąc wcześniej Rosjanie najechali Ukrainę i... zobacz więcej

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Bombardowany jest przede wszystkim Kijów. Giną cywile, kobiety i dzieci. Władimir Putin nie reaguje na apele świata.



Tymczasem 24 marca Polska miała zagrać z Rosją w eliminacjach do piłkarskich Mistrzostw Świata.



W obecnej sytuacji większość Polaków nie wyobraża sobie, by stojąc ramię w ramię z reprezentacją Rosji słuchać ich hymnu, przybijać piątki oraz wymieniać się proporczykami.



– Mecz powinien być odwołany – ocenił były szef PZPN Grzegorz Lato.



Teraz głos w sprawie zabrał Robert Lewandowski. „Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym, co niesie ze sobą wojna. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój, to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę” – napisał.



„Jako kapitan reprezentacji Polski będę rozmawiał z kolegami z drużyny w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej przedstawić je prezesowi PZPN” – dodał Robert Lewandowski.

Grube świnie zdecydowały, że nadal będą żreć z koryta. Kompromitacja FIFA i UEFA. — Marek Szkolnikowski (@mszkolnikowski) February 25, 2022

Jeżeli ktoś interesuje się tym, co się dzieje, choćby w minimalnym stopniu, to nie wyobrażam sobie, że bierze pod uwagę wyjście na boisko w takim meczu. Mam nadzieję, że to zostanie "wypracowane". https://t.co/QrF8HqbvM2 — Tomasz Cwiakala (@cwiakala) February 25, 2022

Stanowisko może być tylko jedno. Żadnych spotkań z Rosją do czasu zakończenia agresji na Ukrainę. Kropka. https://t.co/O9qWSUIHNm — Marcin Makowski (@makowski_m) February 25, 2022

Ale co tu jest do wypracowania jeszcze? Nie grać i tyle. https://t.co/AmLj1X7K8D — Tomasz Żółciak (@tzolciak) February 25, 2022

A co tu jest do wypracowania? I tak przegracie. Jak nie mecz to honor. https://t.co/jKNb1DNPkj — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) February 25, 2022

To ile godzin nad tym kapitan myślał? Człowieku pokaż, że masz jaja! https://t.co/u4ZZFYingH — Mariusz Wójcicki (@m_wojcicki) February 25, 2022

Lewandowski z kadrą będą rozmawiać, co z meczem z Rosją. Mają 10 opcji:

1. Nie gramy z Rosją

2. Nie gramy z Rosją

3. Nie gramy z Rosją

4. Nie gramy z Rosją

5. Nie gramy z Rosją

6. Nie gramy z Rosją

7. Nie gramy z Rosją

8. Nie gramy z Rosją

9 Nie gramy z Rosją

10 Nie gramy z Rosją pic.twitter.com/ZttC1CjKn9 — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) February 25, 2022

Tu nie ma co wypracowywać. Stanowisko może być tylko jedno. Chyba nikt poważny nie wyobraża sobie, że Lewandowski, Zieliński, Glik i reszta będą za miesiąc słuchać na baczność rosyjskiego hymnu. https://t.co/J9oTpNvB8E — Rafał Mrowicki (@MrowickiRafal) February 25, 2022

To nie czas na zwłokę i pracę nad wspólnym stanowiskiem. Decyzja może być tylko jedna. https://t.co/BlXkpRHPTX — Szymon Stachowiak (@SzStachowiak) February 25, 2022

Sprawa budzi ogromne emocje.– zaapelował ostatnio szef TVP Sport Marek Szkolnikowski. „W dzisiejszych czasach sport w ramach soft power stał się dla reżimów narzędziem propagandowym. Odebrać im tlen, pełna izolacja. Won od sportu” – dodał.

Nie gramy z Rosją, do widzenia, dobranoc. — Jakub Krupa (@JakubKrupa) February 25, 2022

Ale co tu jest do wypracowania? Decyzje są chyba oczywiste… — Radomir Wit (@RadomirWit) February 25, 2022

Jak nie zagracie, to i tak wygracie. pic.twitter.com/rjXk6UDahy — Kuba (@Kubaa1916) February 25, 2022