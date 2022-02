CD Projekt solidarny z Ukrainą. Przekazują ogromną kwotę

Ukraina jest bombardowana przez rosyjskie wojska. Miliony ludzi potrzebuje wsparcia. „W solidarności ze wszystkimi ofiarami tego aktu agresji Grupa CD Projekt podjęła decyzję o wsparciu pomocy humanitarnej poprzez darowiznę” – napisano na twitterowym profilu polskiego producenta gier komputerowych.

Rosjanie dotarli do centrum Kijowa. Słychać strzały. Mieszkańcom stolicy rozdawana jest broń. Ukraiński sprzęt wojenny wjeżdża do Kijowa, by bronić miasta.



Na granicy z Polską ustawiają się długie kolejki kobiet i dzieci, którzy potrzebują pomocy i schronienia.



„Inwazja na Ukrainę, naszych przyjaciół i sąsiadów wprawiła nas w szok i oburzenie. W solidarności ze wszystkimi ofiarami tego aktu agresji Grupa CD PROJEKT postanowiła wesprzeć pomoc humanitarną przekazując 1 mln zł dla Polskiej Akcji Humanitarnej” – napisano w komunikacie firmy.



Wyjaśniono, że w obliczu takiej niesprawiedliwości, nie można pozostać obojętnym.



„Prosimy wszystkich o przyłączenie się i pomoc w każdy możliwy sposób. Razem możemy wiele zmienić!” – podkreślono.

The recent invasion on Ukraine, our friends and neighbours, left us shocked and outraged.



In solidarity with all victims of this act of aggression, the CD PROJEKT Group has decided to support humanitarian aid efforts by donating 1 million PLN to the @PAH_org (1/2)