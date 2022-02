NATO uruchamia szpicę. Pierwszy raz w historii Sojuszu

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Sojusz Północnoatlantycki uruchamia siły szybkiego reagowania. Nieoficjalnie chodzi o 5 tys. osób. To odpowiedź na brutalną i łamiącą międzynarodowe umowy inwazję Rosji na Ukrainę.

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę.



Po zakończeniu wirtualnego szczytu przywódców Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg przekazał decyzje.



– Uruchamiamy elementy sił szybkiego reagowania NATO: na lądzie, na morzu i w powietrzu, aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą postawę i aby szybko odpowiedzieć na każdą ewentualność – zaznaczył.



– Stany Zjednoczone, Kanada i europejscy sojusznicy rozmieścili setki i tysiące dodatkowych żołnierzy we wschodniej części Sojuszu – dodał Jens Stoltenberg.



Jak mówił szef NATO, niektóre elementy szpicy już działają, część zostanie uruchomiona w kolejnych dniach.



Co ważne, jeszcze nigdy do tej pory siły szybkiego reagowania nie zostały użyte i wysłane w celach obronnych. Ich rozmieszczenie poprzedza przerzut głównych sił.



Wciąż nie wiadomo także, czy oddziały te zostaną wysłane na flankę wschodnią obejmującą Polskę i kraje bałtyckie czy na południo-wschodnią (Bułgaria i Rumunia).

