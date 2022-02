Łzy w oczach. Ukraińska dziewczynka apeluje do Putina [WIDEO]

Na Ukrainie trwa bandycki atak Władimira Putina. Sieć podbija nagranie dziewczynki, która apeluje do rosyjskiego lidera. – Zawróć swoje wojska – mówi dziecko.

Od zbrodniczego ataku Rosji na Ukrainę mija 48 godzin. Mimo sprzeciwu świata, głosów oburzenia i kolejnych sankcji, Władimir Putin bombarduje kolejne miasta.



Informacje ze Wschodu wskazują, że wśród zabitych są cywile, w tym dzieci.



Zobacz także -> Politico: Niemcy utorowały Putinowi drogę do Ukrainy



„Ranne dzieci w Ukrainie odwołały się do Władimira Putina i poprosiły go o usunięcie jego okupantów z ich ojczyzny” – napisał portal Nexta TV udostępniając poruszający film w sieci.



„Jak myślicie, Putin to usłyszy?” – zapytano.

❗️Injured children in #Ukraine appealed to #Putin and asked him to remove their occupiers from their homeland.



How do you think, Putin will hear this? pic.twitter.com/eI56j4L2i7