Rosja grozi Finlandii i Szwecji. „Będzie odpowiedź” w razie przystąpienia do NATO

Rzecznik prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa ostrzegła Finlandię i Szwecję, że ich przystąpienie do NATO pociągnie ze sobą „poważne reperkusje polityczno-wojskowe”, które będą wymagały rosyjskiej „odpowiedzi”. Ostrzeżenie to wyraziła, po tym, jak te dwa kraje nordyckie poparły rząd ukraiński w związku z rosyjską inwazją.

Finlandia i Szwecja zostały też zaproszone do udziału w nadzwyczajnym szczycie NATO jako obserwatorzy. Państwa te nie są obecnie członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego.



– Finlandia i Szwecja nie powinny opierać swojego bezpieczeństwa na szkodzie bezpieczeństwa innych krajów – oświadczyła Zacharova podczas konferencji prasowej.



– Jest oczywiste, że przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, które jest przede wszystkim sojuszem wojskowym, miałoby poważne reperkusje polityczno-wojskowe, które wymagałyby odpowiedzi ze strony naszego kraju – ostrzegła rzeczniczka MSZ Rosji.

Premier Finlandii Sanna Marin przekazała w czwartek, że inwazja Rosji na Ukrainę „zmieni kierunek debaty” na temat członkostwa jej kraju w NATO.

Sweden provides military, technical and humanitarian assistance to Ukraine. Grateful to @SwedishPM for her effective support. Building an anti-Putin coalition together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Sweden condemns in the strongest terms Russia’s ongoing invasion of Ukraine. Russia’s acts are also an attack on the European security order. It will be met by a united and robust response in solidarity with Ukraine. Russia alone is responsible for human suffering. — SwedishPM (@SwedishPM) February 24, 2022

I strongly condemn the military measures Russia has started in Ukraine. Russia's acts target Ukraine, but at the same time they are an attack on the entire European security order. We feel deep compassion towards Ukraine and are seeking ways to increase our support to Ukraine. — Sauli Niinistö (@niinisto) February 24, 2022

