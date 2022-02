Sean Penn na Ukrainie. „Odwaga, jakiej brakuje wielu politykom”

Amerykański aktor spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. „Wykazał się wielką odwagą, której brakuje wielu innym” – przekazała kancelaria prezydenta Ukrainy. Amerykański aktor i reżyser Sean Penn jest w Kijowie i kręci film dokumentalny o ataku na Ukrainę.

Dwukrotny zdobywca Oscara został sfotografowany podczas rządowej konferencji prasowej w Kijowie. Można było go zobaczyć na spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim.



„Reżyser przyjechał do Kijowa specjalnie po to, by nagrywać wszystkie wydarzenia na Ukrainie i jako dokumentalista, by powiedzieć światu prawdę o inwazji Rosji na nasz kraj” – napisano w czwartek w ukraińskim wpisie na facebookowym profilu urzędu prezydenckiego.



„Dzisiaj Sean Penn jest jednym z tych, którzy wspierają Ukrainę będąc na Ukrainie. Nasz kraj jest mu wdzięczny za taki pokaz odwagi i uczciwości ” – głosi wpis.



„Penn demonstruje rodzaj odwagi, której wielu innym, w tym zachodnim politykom, brakuje” – dodano.

