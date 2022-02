Morawiecki: Nie tylko SWIFT. Za pieniądze rosyjskich oligarchów odbudować Ukrainę

Musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Ukraina krwawi, horror wojny rozpętanej przez Władimira Putina niszczy suwerenny kraj, a Władimir Putin nie zamierza się zatrzymać. Działania ze strony Unii Europejskiej i naszych sojuszników, muszą być solidarne – napisał premier Mateusz Morawiecki na wstępie listu skierowanego do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i do przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela.

Szef polskiego rządu podkreślił w mediach społecznościowych, że „na Kijów spadają teraz rosyjskie bomby. Giną nie tylko żołnierze, ale również cywile. Dlatego w trybie natychmiastowym musimy wprowadzić miażdżące sankcje, które zahamują barbarzyński atak Rosji na Ukrainę”.



W związku z tym prezes Rady Ministrów skierował list do Ursuli von der Leyen i do Charles'a Michela. Podkreślił w nim, że „jedność świata jest kluczowa”. „Dobrze, że ta jedność jest utrzymana i umacnia się. Ale siła naszych akcji musi być zasadnicza, skuteczna i realna” – zaznaczył.



Zwrócił uwagę, że mimo bombardowania, „Ukraina nie dała się złamać”. „Prezydent Wołodymyr Zełenski stoi na czele narodu, który swoją odwagą zawstydza dziś całą Europę” – ocenił Morawiecki.





Zobacz także: Rosja wykluczona z Rady Europy

Stwierdził, że „czas byśmy uderzyli w tę machinę wojenną (Putina) z taką siłą, z jaką Kreml uderzył w niepodległą i demokratyczną Ukrainę”.

„W trybie natychmiastowym musimy wprowadzić sankcje, które zahamują barbarzyński atak na Ukrainę” – zaapelował szef polskiego rządu do von der Leyen i Michela.



Morawiecki wskazał, że trzeba: „odciąć Rosję od systemu SWIFT i zablokować kompletnie rosyjskie banki i instytucje finansowe. Nie tylko w UE, USA, UK, ale w krajach EFTA; zamknąć europejską przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów; dokonać zamrożenia i konfiskaty majątków wszystkich rosyjskich oligarchów współpracujących z Putinem, oligarchów większych i mniejszych, biznesowych i politycznych”. Jak dodał, „pieniądze z tych majątków powinny pójść na odbudowę zniszczonej infrastruktury na Ukrainie”.



Wskazał, że należy: „usunąć rosyjskie firmy z MSCI, by odciąć je od rynków kapitałowych; ostatecznie zakończyć Nord Stream 2; odejść od kupowania węglowodorów – ropy, gazu węgla – od Rosji”.



Premier wymienił też, że trzeba „dołączyć Władimira Putina i Sergieja Ławrowa do listy osób objętych sankcjami”. Ocenił, że „to jedyna nadzieja dla Ukrainy.

#wieszwiecej Polub nas

Na Kijów spadają teraz rosyjskie bomby. Giną nie tylko żołnierze, ale również cywile.

Dlatego w trybie natychmiastowym musimy wprowadzić miażdżące sankcje, które zahamują barbarzyński atak Rosji na Ukrainę.

Skierowałem list do Ursuli @vonderleyen i Charles Michel @eucopresident. pic.twitter.com/yuHD01h0dH — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 25, 2022

źródło: Twitter

Na koniec listu napisał też: „Odpowiadamy dziś wszyscy przed trybunałem historii. Odpowiadamy przed narodem ukraińskim. Wreszcie odpowiadamy przez naszymi narodami. Musimy zadbać o bezpieczeństwo całej Europy, dlatego skuteczne sankcje, sankcje, które zaprowadzą na powrót pokój na Ukrainie, potrzebne są tu i teraz”.