Ukraińcy uciekają przed wojną. Pięć specjalnych pociągów dotarło do Przemyśla [WIDEO]

Do Przemyśla (woj. podkarpackie) docierają kolejni uchodźcy wojenni z Ukrainy. W ciągu ostatniej doby przybyło tam w sumie pięć specjalnych pociągów m.in z Kijowa oraz Lwowa, w których znajdowało się ponad 2 tys. osób.

Normalnie trasa z Kijowa do Przemyśla pokonywana jest przez pociąg w ciągu 8 godzin. Jednak ze względu na działania Rosji na Ukrainie, ta trasa wynosi teraz nawet 18 godzin.



Do Polski docierają teraz wyłącznie kobiety z dziećmi i starsi mężczyźni. Na Ukrainie ogłoszono bowiem powszechną mobilizację. Mężczyźni od 18. do 60. roku życia nie mogą już opuszczać Ukrainy.



Przyjeżdżający pociągami są bardzo zmęczeni i zrozpaczeni. – Jechaliśmy tu całą noc, eksplozja obudziła nas o 5 rano. Zostaliśmy przetransportowani do takiej bezpiecznej piwnicy i już musieliśmy opuścić Ukrainę. Dostaliśmy bilety, by ją opuścić. Mnóstwo ludzi chce wyjechać przed wojną, jesteśmy szczęśliwi, że już tutaj jesteśmy – powiedział TVP Info jeden z uchodźców przybyłych do Przemyśla.



– Sytuacja jest bardzo zła. Tamten ogień… wszędzie walczą. Moja rodzina została tam – mówiła z kolei jedna z kobiet.



– To jest ciężkie. Ta wojna wciąż idzie do przodu. Ludzie uciekają z Ukrainy, nie wiedzą nawet gdzie. Właściwie nie mają gdzie. Jestem szczęśliwa, że tu studiuję, w Przemyślu, i mogę im chociaż troszeczkę pomóc, np. w tłumaczeniu – mówiła kobieta studiująca w Polsce.





Dworzec kolejowy w Przemyślu, jedno z pierwszych miejsc pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Obywatele Ukrainy w tym miejscu otrzymują pomoc z transportem, noclegiem, żywnością. Jest też miejsce gdzie mogą odpocząć

